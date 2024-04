EL1 - Viñales lance le week-end devant Martín et Acosta

Après une pause de trois semaines provoquée par l'annulation du GP d'Argentine, le MotoGP reprend ses droit ce week-end, sur le Circuit des Amériques. La première séance a débuté sous un franc soleil et avec un asphalte déjà mesuré à 31°C dans les enchaînements de virages de la première moitié de la piste d'Austin, la température n'atteignant pas encore la barre des 30°C sur le reste du tracé.

Maverick Viñales a vite pris les commandes et a conclu son premier relais en tête, avec moins d'un dixième d'avance sur les pilotes KTM, Jack Miller et Brad Binder. Fabio Di Giannantonio était alors le meilleur représentant de Ducati, au quatrième rang. Álex Márquez a connu une chute sans gravité et a pu repartir avec sa moto. Jorge Martín s'est quant à lui fait une petite frayeur dans l'avant-dernier virage.

Seulement 15e dans la première partie, Marc Márquez, très attendu ce week-end, s'est emparé de la première place après le cap de la mi-séance. Cette performance amorçait une prise de pouvoir de Ducati puisque Jorge Martín a rapidement réalisé le meilleur temps, tandis que Marco Bezzecchi est remonté au deuxième rang. Habitué à des entames de week-end discrètes, Pecco Bagnaia n'était que 12e à un quart d'heure du drapeau à damier, mais il a ensuite intégré le top 10.

Plusieurs pilotes ont remis en cause la mainmise de Ducati. Viñales a répliqué en prenant la troisième puis la deuxième place, mais il est resté à 0"067 de Martín, avant que Miller réussisse à battre le pilote Pramac de 0"087. Les pilotes ont multiplié les tours rapides en fin de séance : Pedro Acosta, qui reste sur un premier podium à Portimão, a ainsi pris le pouvoir avec le premier chrono du week-end sous la barre des 2'03. Viñales a fait mieux à moins de trois minutes du drapeau à damier, de 0"425. Acosta a amélioré les deux premiers secteurs avant de perdre du temps dans la fin du tour, et a même vu Martín lui chiper la deuxième place.

Viñales a quant à lui amélioré sa référence sous le drapeau à damier, mais son chrono reste à plus d'une seconde de celui établi il y a un an, signe que de grosses améliorations seront possibles dans les prochaines séances. Martín a lui aussi amélioré son temps au dernier moment, tout en restant deuxième devant Acosta et Enea Bastianini, vainqueur lors de sa dernière visite sur le circuit il y a deux ans.

Bezzecchi a réalisé le cinquième temps devant Binder et Franco Morbidelli, auteur d'une performance encourageante après son absence lors des tests de pré-saison et deux Grands Prix en fond de classement. Marc Márquez, Miller et Di Giannantonio ont complété un top 10 dont le premier absent a été Bagnaia, relégué à près d'une seconde du leader. Les pilotes Yamaha ont été distancés avec Álex Rins 13e, devant Fabio Quartararo, suivis par les deux représentants de l'équipe Honda officielle, Luca Marini et Joan Mir. Johann Zarco est encore plus loin, en 21e position.

Les pilotes reprendront la piste à 22h00 (heure française) pour les Essais, au cours desquels ils devront se classer parmi les dix premiers pour assurer une place en Q2. Il ne restera que deux places à prendre samedi.

