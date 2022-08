EL1 - Zarco leader malgré une chute, Quartararo prépare sa pénalité

Charger le lecteur audio

Les vacances sont bel et bien terminées pour le MotoGP ! Près de six semaines après l'arrivée de la dernière course à Assen, les pilotes ont repris la piste dans des conditions relativement fraîches à Silverstone, la température ambiante étant de 16°C et celle de l'asphalte de 27°C au moment d'entamer la première séance d'essais du week-end.

Les pilotes Ducati ont été les premiers à s'illustrer en haut du classement, avec Jack Miller devant Johann Zarco, mais les regards se sont vite tournés vers Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia : le leader du championnat s'est entraîné au passage dans le chemin du long-lap, se préparant à la pénalité qui l'attend en course, avant de rencontrer un problème technique le privant de puissance. Quartararo a été contraint de regagner son garage au ralenti puis de s'accrocher à la moto du "taxi Miller", habitué à aider les autres pilotes dans ces conditions.

Bagnaia est de son côté tombé à haute vitesse au virage 4, sans gravité. Ne parvenant pas à relever sa moto seul, le pilote Ducati a d'abord attendu les commissaires de piste, qui ont finalement dégagé la Desmosecidi.

Pendant ces incidents, Álex Rins s'est emparé de la première place et le vainqueur de l'édition 2019 a conclu son premier relais devant un pilote représentant sa future équipe, Takaaki Nakagami, et Aleix Espargaró. Ce dernier a une nouvelle fois enchaîné plusieurs tours avec Maverick Viñales dans sa roue, un travail collectif que les pilotes Aprilia effectuent régulièrement depuis quelques courses. Une fois le champs libre, Viñales s'est porté en tête et a repoussé Rins à 0"134.

Zarco chute... puis prend le meilleur temps

De retour en piste après le cap de la mi-séance, Rins a repris le pouvoir pour 0"099 tandis que Fabio Quartararo, dans les profondeurs du classement après son problème en début de séance, est remonté au 11e puis au deuxième rang, 0"001 devant Viñales, avant de s'adonner à un nouveau passage par le long-lap. L'amélioration du Français a contribué à faire sortir son compatriote Johann Zarco du top 10 et le pilote Pramac est en plus parti à la faute, avec une chute à Stowe.

Jusque-là quatrième, Aleix Espargaró s'est hissé à la deuxième position dans les dix dernières minutes de la séance. Les derniers instants ont été animés : Quartararo a pris la tête mais il a vite été battu par Bagnaia, en piste avec sa deuxième machine, et Rins a récupéré son bien à une trentaine de secondes du drapeau à damier, sous lequel Zarco a signé le meilleur temps de la séance, également avec sa seconde Ducati, réalisant le premier chrono du week-end sous la barre des deux minutes.

Bagnaia semblait en mesure de faire mieux mais il a finalement échoué à 0"027 du Provençal. Rins a pris la troisième place devant Quartararo, Nakagami et les deux représentants d'Aprilia, Aleix Espargaró et Viñales. Joan Mir, Brad Binder et Pol Espargaró, poleman de l'édition 2021, ont bouclé le top 10. Les six marques ont ainsi placé au moins un pilote dans le top 10 dont Jack Miller, 12e, Andrea Dovizioso, 20e, et Franco Morbidelli, 21e, ont été exclus.

