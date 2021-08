EL1 - Zarco fait tomber les barrières ; Viñales reste derrière le grillage

Les préparatifs reprennent sur le Red Bull Ring pour un Grand Prix d'Autriche sur lequel Ducati a paradoxalement le sentiment d'avoir une revanche à prendre, en dépit du fait d'avoir signé la victoire dimanche dernier avec Jorge Martín et le team Pramac pour la première fois. Après un résultat d'ensemble décevant pour leurs aspirations de titre mondial en fin de saison, les deux pilotes factory Pecco Bagnaia et Jack Miller comptent cette fois être des protagonistes à la victoire.

Pour ce faire, il leur faudra aussi notamment compter sur d'autres rivaux solides comme Joan Mir et Brad Binder, ayant tous deux montré de belles choses le week-end dernier au milieu de la lutte des Français Fabio Quartararo et Johann Zarco pour le titre ; tandis que Marc Márquez, qui avait offert un début de course prometteur au premier départ, ne peut être exclu des protagonistes pour le podium en dépit d'une seconde course plus laborieuse dimanche dernier.

Les grandes différences de ce week-end sont bien entendu à trouver du côté du box Yamaha, où une seule moto est préparée : suspendu par son équipe dans ce qui est une crise aussi inhabituelle que fascinante, Maverick Viñales n'est pas là pour défendre ses propres chances et celles de l'équipe factory, ni apporter de compréhension du comportement de la M1 avec les enveloppes pneumatiques plus dures élues par Michelin ce week-end, autour desquelles beaucoup d'attention se pose ce week-end. Vu néanmoins derrière le grillage en bord de circuit à observer ses compères lors de ces EL1 en tenue d'équipe, l'Espagnol reste ce week-end un spectateur en attendant une annonce concernant la suite donnée à son parcours avec le constructeur japonais.

Une décision prise en raison des difficultés rencontrées le week-end dernier par plusieurs pilotes, et en particulier par Miguel Oliveira, dont l'état du pneumatique avant (au coude renforcé uniquement à gauche) était préoccupant à l'arrivée. Avec des gommes symétriques aux bords durs des deux côtés ce week-end pour gérer les forces du Red Bull Ring, Michelin propose ainsi une solution déjà bien connue des pilotes et employée notamment au Qatar et au Mugello plus tôt cette saison.

Également absent ce week-end, le wild-card engagé la semaine dernière chez KTM (Dani Pedrosa) n'est pas là, tandis que Yamaha rempile avec Cal Crutchlow pour le match retour ; Lorenzo Savadori (Aprilia), convalescent après une opération, conséquence de sa chute en course dimanche, est lui aussi absent.

Habitué aux gros progrès lors des courses en back-to-back, Takaaki Nakagami hisse sa LCR Honda aux commandes de la séance après le premier relais réalisé par l'ensemble du plateau, en 1'23''810. Un chrono qui le maintient au sommet des moniteurs jusque dans les cinq dernières minutes, lorsque Joan Mir, chaussé du pneu arrière tendre, aligne un 1'23''625, qui sera battu deux minutes avant le terme de la séance par Zarco en 1'23''408, puis amélioré par le Français, auteur du record absolu du tour, avec un stellaire 1'22"827 !

À noter cependant que peu de pilotes se sont lancés à l'assaut du time-attack lors de cette séance, tandis que Fabio Quartararo a connu une petite alerte et a dû immobiliser sa Yamaha dans les derniers instants.

GP d'Autriche - Essais Libres 1

Résultats complets à venir.