Espargaró toujours prêt à accueillir Viñales chez Aprilia

Plus les jours avancent et moins l'avenir de Maverick Viñales est clair. Alors qu'il devait quitter Yamaha en fin de saison, l'Espagnol a été suspendu par son équipe pour le GP d'Autriche prévu ce week-end, signe que la relation pourrait finalement prendre fin plus tôt que prévu, sans que le pilote ait trouvé un point de chute.

Aprilia n'avait pas caché sa volonté de recruter Viñales mais Romano Albesiano, directeur technique d'Aprilia Racing, a entretenu le suspense en déclarant dans le week-end du GP de Styrie qu'il prendrait "très sérieusement en considération" une candidature d'Andrea Dovizioso, qui a participé à plusieurs séances d'essais pour la marque ces derniers mois.

Aleix Espargaró espère toujours que Maverick Viñales le rejoindra. Yamaha a reproché au #12 une utilisation inappropriée de la M1 au GP de Styrie et selon les informations de Motorsport.com, les données montrent un surrégime en fin d'épreuve, mais Espargaró souhaite reformer le duo qui a existé durant deux saisons chez Suzuki... peut-être dès cette année.

"Sur le plan humain et en prenant en compte ma relation avec Maverick, ce serait bien bien pour lui mentalement et sportivement, parce qu'Aprilia est une bonne équipe et que la moto progresse", a déclaré le Catalan au Red Bull Ring ce jeudi. "Il serait vraiment bien accueilli, parce que c'est sûr qu'il serait bon. Mais je ne pense pas que ce soit si simple, et encore moins en cours de saison. Ce n'est pas si simple à organiser."

"D'abord, nous devons voir comment cela va évoluer avec Yamaha et ensuite s'il finira chez Aprilia, ce qui serait bien. Une autre option, ce serait d'avoir une très bonne équipe d'essais cette année, donc il pourrait faire des tests jusqu'à la fin de la saison. Mais nous allons laisser le temps passer et l'annonce de Yamaha redescendre."

Espargaró ne souhaite pas entrer dans la polémique de la suspension de Viñales, mais espère surtout que son ami sera rapidement au départ d'un Grand Prix : "Sincèrement, je n'ai pas lu l'annonce de Yamaha, mais je trouve ça très triste. Je n'ai pas pu parler à Maverick, même si je l'ai appelé quelques fois. Il est ici [à Spielberg] avec sa famille et c'est sûr que c'est très dur pour lui. On s'est entraînés ensemble ces derniers jours et il ne m'a rien dit, donc je pense qu'il ne s'y attendait pas. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle triste et sérieuse. J'espère qu'il sera vite de retour en course."

Aleix Espargaró juge naturel que des tensions puissent exister mais estime que chaque partie doit aussi apprendre à accepter des défaillances, qu'il s'agisse d'erreurs de pilotage ou de soucis techniques : "Parfois, je suis très en colère et je réagis mal quand j'ai des problèmes, mais il faut comprendre que c'est une équipe. Quand je chute, ils ne me critiquent pas. Donc quand un moteur casse, parfois c'est frustrant mais il faut y réfléchir à deux fois et respirer. Je ne dis absolument pas que c'est bien, mais tout peut arriver et il y a une grande marque derrière nous, comme par exemple Yamaha avec Maverick et Aprilia avec moi. Donc il faut être intelligent et parfois y réfléchir à deux fois."

"Je suis le premier à mal réagir parfois", a-t-il reconnu. "C'est dur de gérer une situation quand il vous arrive quelque chose en course. Je ne défends pas Maverick, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais parfois ce n'est pas facile de bien réagir quand il se passe des choses comme ça."

Dovizioso n'a pas souhaité disputer le GP d'Autriche

En attendant de savoir si Maverick Viñales deviendra son équipier cette année ou en 2022, Aleix Espargaró sera l'unique représentant d'Aprilia ce week-end en raison de la blessure de Lorenzo Savadori, opéré de la malléole en début de semaine. Le règlement impose aux équipes de faire les efforts nécessaires pour trouver un remplaçant dix jours après une blessure, ce qui permet à l'équipe de n'avoir qu'une machine ce week-end, mais il est peu probable que Savadori soit apte à rouler à Silverstone et Aprilia est donc en quête d'un remplaçant.

La situation de Viñales restant floue, un choix évident serait Andrea Dovizioso mais Espargaró doute que l'Italien fera son retour. "Il n'est pas aussi intéressé par disputer une course que ce qu'il dit", a-t-il déploré, gardant cependant l'espoir : "Ils ont essayé d'opérer Lorenzo rapidement pour qu'il puisse revenir le plus vite possible, mais la blessure était plus sérieuse et je ne pense pas qu'il sera à Silverstone."

"J'ai évidemment demandé à Massimo [Rivola, directeur général d'Aprilia Racing] de tout faire pour que Dovi dispute la course, mais je ne sais pas. Dovi a toujours dit qu'il voulait faire des courses, qu'il voulait revenir, mais il n'a pas l'air intéressé parce que je n'aurai pas de coéquipier [ce week-end]."

Avec Germán Garcia Casanova