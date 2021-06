Aprilia espère "convaincre" Maverick Viñales pour 2022

Maverick Viñales a relancé le marché des transferts en annonçant son départ de Yamaha en fin de saison alors qu'il avait un contrat couvrant l'année 2022, et il pourrait attirer les convoitises de plusieurs équipes. Dès que les rumeurs sont apparues sur le désir de l'Espagnol de changer d'air, Aprilia a été présenté comme le point de chute idéal, le constructeur italien ayant une place libre pour la saison prochaine, qui le verra engager sa propre structure puisque les liens avec Gresini vont être rompus.

Dimanche, tant Viñales qu'Aprilia ont démenti avoir conclu un accord mais Massimo Rivola a confirmé qu'il était prêt à dérouler le tapis rouge à celui qui a pris la deuxième place à Assen. "Nous sommes très intéressés par un tel talent", a reconnu le directeur général d'Aprilia Racing auprès du site officiel du MotoGP, tout en voulant tempérer les espoirs : "Mais je pense que c'est un peu prématuré, j'ai vu beaucoup de rumeurs dans la presse. [...] On fera de notre mieux pour le convaincre".

Aleix Espargaró verrait d'un bon œil une arrivée de Maverick Viñales, avec qui il s'est bien entendu durant ses deux saisons à ses côtés chez Suzuki, en 2015 et 2016. Désireux de ne plus être seul à porter le projet d'Aprilia, le Catalan avait déjà multiplié les appels du pied envers Andrea Dovizioso, qui effectue plusieurs séances d'essais pour la marque, et il aimerait naturellement voir un pilote du calibre de Viñales le rejoindre.

"Je pense que [le départ de Viñales] est une bombe", a déclaré l'aîné des frères Espargaró au site officiel du MotoGP. "La seule chose que je peux dire, c'est que j'apprécie vraiment Maverick. Il a beaucoup de talent et il ne le montre pas cette année. Je ne pense pas qu'il prend du plaisir cette année."

"La seule chose que je peux lui dire, c'est que s'il se sent heureux, qu'il fonce, il sera plus que bienvenu", a-t-il ajouté. "Je sais à quel point il est rapide, je sais à quel point Aprilia travaille, donc Aprilia mérite d'avoir un pilote de pointe comme Maverick. Et Maverick mérite d'être heureux, donc pourquoi pas !"