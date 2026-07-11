EL2 - Álex Márquez donne le ton devant deux Aprilia
Álex Márquez a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 au GP d'Allemagne, devant Raúl Fernández et Marco Bezzecchi.
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Le soleil est encore présent au dessus du Sachsenring ce samedi, avec une température ambiante de 21°C pour entamer la journée, tandis que celle de l'asphalte a été mesurée à 33°C.
Comme d'habitude, les pilotes voulaient profiter de cette demi-heure d'essais pour tester les pneus en vue des deux courses, et ils ont majoritairement opté pour le tendre en début de séance.
Pecco Bagnaia, en proie à un gros manque d'adhérence vendredi et envoyé en Q1, a été le premier leader, avant d'être délogé de la première place par son coéquipier, Marc Márquez. Álex Márquez a fait nettement mieux que son aîné, en le repoussant à 0"444.
Álex Rins a connu une chute au premier virage à mi-séance, ce qui l'a contraint à abandonner sa Yamaha dans le bac à graviers. L'Espagnol a perdu l'avant très soudainement au moment d'aborder le virage.
Le chrono d'Álex Márquez n'a pas été menacé dans le reste de la séance, mais plusieurs pilotes ont pu s'intercaler entre les frères Márquez : Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, pourtant encore diminué physiquement par la chute d'Assen, et Pedro Acosta.
Bagnaia a signé un sixième temps encourageant après son vendredi difficile, devant Ai Ogura, Fabio Quartararo, Jorge Martín et Toprak Razgatlioglu.
Cette séance est directement suivie par les qualifications. En Q1, Bagnaia sera notamment confronté à Quartararo, les pilotes KTM officiels et tous les représentants de Honda.
GP d'Allemagne MotoGP - Essais Libres 2
|Pos.
|Pilote
|#
|Moto
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|V-max
|1
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|13
|
1'20.333
|163.345
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|15
|
+0.321
1'20.654
|0.321
|162.694
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|14
|
+0.326
1'20.659
|0.005
|162.684
|4
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|14
|
+0.383
1'20.716
|0.057
|162.569
|5
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|16
|
+0.444
1'20.777
|0.061
|162.447
|6
|P. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+0.511
1'20.844
|0.067
|162.312
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|17
|
+0.518
1'20.851
|0.007
|162.298
|8
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|16
|
+0.587
1'20.920
|0.069
|162.160
|9
|J. Martín Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|15
|
+0.675
1'21.008
|0.088
|161.984
|10
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|14
|
+0.687
1'21.020
|0.012
|161.960
|11
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|14
|
+0.698
1'21.031
|0.011
|161.938
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|16
|
+0.727
1'21.060
|0.029
|161.880
|13
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|14
|
+0.734
1'21.067
|0.007
|161.866
|14
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|16
|
+0.750
1'21.083
|0.016
|161.834
|15
|Á. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+0.857
1'21.190
|0.107
|161.620
|16
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|15
|
+0.873
1'21.206
|0.016
|161.589
|17
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|13
|
+0.910
1'21.243
|0.037
|161.515
|18
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|14
|
+0.985
1'21.318
|0.075
|161.366
|19
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|13
|
+1.246
1'21.579
|0.261
|160.850
|20
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|15
|
+1.882
1'22.215
|0.636
|159.605
|21
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|12
|
+1.921
1'22.254
|0.039
|159.530
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