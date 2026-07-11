EL2 - Álex Márquez donne le ton devant deux Aprilia

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Álex Márquez a signé le meilleur temps des Essais Libres 2 au GP d'Allemagne, devant Raúl Fernández et Marco Bezzecchi.

Vincent Lalanne-Sicaud
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GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
50

Le soleil est encore présent au dessus du Sachsenring ce samedi, avec une température ambiante de 21°C pour entamer la journée, tandis que celle de l'asphalte a été mesurée à 33°C.

Comme d'habitude, les pilotes voulaient profiter de cette demi-heure d'essais pour tester les pneus en vue des deux courses, et ils ont majoritairement opté pour le tendre en début de séance.

Pecco Bagnaia, en proie à un gros manque d'adhérence vendredi et envoyé en Q1, a été le premier leader, avant d'être délogé de la première place par son coéquipier, Marc Márquez. Álex Márquez a fait nettement mieux que son aîné, en le repoussant à 0"444.

Álex Rins a connu une chute au premier virage à mi-séance, ce qui l'a contraint à abandonner sa Yamaha dans le bac à graviers. L'Espagnol a perdu l'avant très soudainement au moment d'aborder le virage.

 

Le chrono d'Álex Márquez n'a pas été menacé dans le reste de la séance, mais plusieurs pilotes ont pu s'intercaler entre les frères Márquez : Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, pourtant encore diminué physiquement par la chute d'Assen, et Pedro Acosta.

Bagnaia a signé un sixième temps encourageant après son vendredi difficile, devant Ai Ogura, Fabio Quartararo, Jorge Martín et Toprak Razgatlioglu.

Lire aussi :

Cette séance est directement suivie par les qualifications. En Q1, Bagnaia sera notamment confronté à Quartararo, les pilotes KTM officiels et tous les représentants de Honda.

GP d'Allemagne MotoGP - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

1'20.333

   163.345  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+0.321

1'20.654

 0.321 162.694  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 14

+0.326

1'20.659

 0.005 162.684  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 14

+0.383

1'20.716

 0.057 162.569  
5 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 16

+0.444

1'20.777

 0.061 162.447  
6 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.511

1'20.844

 0.067 162.312  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+0.518

1'20.851

 0.007 162.298  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

+0.587

1'20.920

 0.069 162.160  
9 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+0.675

1'21.008

 0.088 161.984  
10 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 14

+0.687

1'21.020

 0.012 161.960  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+0.698

1'21.031

 0.011 161.938  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+0.727

1'21.060

 0.029 161.880  
13 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 14

+0.734

1'21.067

 0.007 161.866  
14 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+0.750

1'21.083

 0.016 161.834  
15 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.857

1'21.190

 0.107 161.620  
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+0.873

1'21.206

 0.016 161.589  
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+0.910

1'21.243

 0.037 161.515  
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 14

+0.985

1'21.318

 0.075 161.366  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 13

+1.246

1'21.579

 0.261 160.850  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+1.882

1'22.215

 0.636 159.605  
21 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+1.921

1'22.254

 0.039 159.530  
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