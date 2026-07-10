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Quartararo impressionné par le chrono de Miller

Quinzième ce soir en Allemagne, Fabio Quartararo avoue être surpris par son gros retard sur Jack Miller, qui a réussi à se qualifier directement pour la Q2. Un exemple à étudier de près pour la suite du week-end.

Léna Buffa
Publié:
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Une fois n'est pas coutume, plusieurs pilotes Yamaha se sont illustrés ce vendredi au cours de la première journée d'essais du GP d'Allemagne. Et au terme des deux séances du jour, ce n'est pas Fabio Quartararo qui mène le quatuor de M1, mais Jack Miller, auteur d'un chrono très performant qui lui vaut la cinquième place.

Certes, on a régulièrement vu l'Australien s'installer dans l'aspiration de motos plus rapides que la sienne aujourd'hui, mais tout de même. Ses dix positions de retard et les 0"377 qui les séparent étonnent Quartararo.

"J'ai été très impressionné par le chrono de Jack. Franchement, le tour en 1'20"2 que j'ai fait, pour moi c'était un tour très rapide, mais ça reste à quatre dixièmes de Jack. Donc je suis vraiment scotché par son tour", réagit le Français.

Lire aussi :

"Être à quatre dixièmes de Jack, ça m'est rarement arrivé, surtout sur un time attack. C'est vrai qu'on était un peu en difficulté, mais sincèrement mon tour était bon. C'est ça, le problème, c'est que je n'ai pas fait un tour moyen, mon tour était bon. Malheureusement, je n'ai pas réussi à faire mieux."

Quartararo compte donc étudier de près ce tour qui a placé Miller dans le haut du panier et fait de lui à ce stade le seul pilote Yamaha qualifié d'office pour la Q2.

"On a du travail, on va bien analyser les données de Jack et essayer de trouver une solution", explique-t-il. "En termes de rythme, je m'attendais à pire, mais dans le time attack, je m'attendais à mieux. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire demain et essayer de comprendre où l'on peut progresser."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo est 15e aujourd'hui au Sachsenring.

Photo de : Steve Wobser / via Getty Images

"Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de difficulté sur un tour, mais je pense qu'on a le tour de Jack pour vraiment comparer et voir où il faut s'améliorer au niveau du pilotage et au niveau des réglages. J'espère qu'on va pouvoir trouver quelque chose."

Le fait que le Sachsenring soit un circuit très court est toutefois un élément qui risque de peser sur la course, n'offrant que peu de marge de manœuvre pour compenser les phases posant le plus de difficulté. Dans le cas de Quartararo, la première moitié du long enchaînement de virages à gauche est particulièrement problématique.

"Il n'y a rien qui ne va pas avec la piste, mais dans mon time attack, j'ai glissé du virage 4 au virage 7, sans attraper de grip !", explique le pilote Yamaha. "Ça va surtout se jouer à celui qui part le mieux", ajoute-t-il toutefois. "C'est-à-dire que si en qualifs, on est aussi loin… On sait qu'on a déjà vraiment du mal à faire des dépassements, alors si on part très loin, ça va être compliqué."

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