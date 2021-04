EL2 - Bagnaia en pleine puissance ; Miller, Mir et Márquez hors top 10

Les températures sont montées de manière plaisante en ce début d'après-midi, sur le tracé andalou de Jerez. Par 21°C dans l'air pour cette seconde séance d'Essais Libres du Grand Prix d'Espagne, il est maintenant déjà temps de se lancer dans des time attacks afin de se positionner au mieux en vue des places menant directement à la Q2.

Comme en EL1, les 45 minutes de séance voient de nouveau rapidement Aleix Espargaró se porter dans la partie haute du tableau. Premier pilote à flirter avec son 1'38"023 de la référence matinale de Brad Binder (1'38"013) en pneu medium-medium, le pilote Aprilia n'est cependant pas le premier à passer sous les 1'38, la performance revenant aux pilotes Yamaha Fabio Quartararo (1'37"993) puis Franco Morbidelli (1'37"704).

Les temps, Joan Mir ne les chasse pas : disposant toujours des pneus employés en EL1, le champion espagnol de l'équipe Suzuki aligne les tours et occupe le 12e rang avec des enveloppes vieilles de 21 tours à mi-séance. C'est d'ailleurs le programme de nombreux pilotes, qui testent l'endurance des pneus et le rythme sur la durée : la seule amélioration notable en haut à ce stade de la séance est celle de Takaaki Nakagami, auteur du second chrono.

Une spectaculaire chute de Tito Rabat à 15 minutes de la fin de séance aura vu le remplaçant de Jorge Martín chez Pramac finir au sol, combinaison ouverte et monture bien endommagée. Furieux contre lui-même, celui au sujet duquel Francesco Guidotti se réjouissait un peu plus tôt dans la séance de sa rapide mise dans le rythme en EL1 en dépit du fait de découvrir la machine 2021, retournait en petite foulée jusqu'à la pitlane pour enfourcher sa seconde machine, sain et sauf.

Un plateau extrêmement resserré

Les cinq dernières minutes sont celles de l'explication avec le chrono alors que nombre de pilotes passent au pneu tendre arrière. Très en forme, Nakagami en remet une couche en améliorant son temps à deux minutes du terme de la séance sans toutefois parvenir à déloger Quartararo des commandes. Ce sont Aleix Espargaró puis Pecco Bagnaia qui s'en chargent. Le temps du pilote Ducati est stellaire : 1'37"209 !

Très solide performance de Stefan Bradl engagé comme wild-card ce week-end avec l'équipe Repsol Honda, pensait tenir son ticket provisoire pour la Q2 grâce à la dixième place, dont il sera finalement délogé dans les derniers instants par Brad Binder. Un ticket pour lequel tous devront évidemment encore se battre, mais que n'ont pour le moment pas non plus Jack Miller, Joan Mir, Pol Espargaró ni Valentino Rossi, distant 21e. Marc Márquez, 16e de la séance et lui aussi hors du top 10 des séances combinées, a décidé de ne pas réaliser de time attack en fin de séance. Il faudra attendre demain pour voir l'Espagnol faire glisser son train avant en pleine attaque…

Demain, le MotoGP sera en piste à 9h55 pour les EL3, dernière séance au cours de laquelle les temps pourront être améliorés pour espérer une place dans le top 10 offrant un accès direct à la Q2. Les pilotes prendront ensuite la piste pour les préparatifs du rythme de course sur les EL4 à 13h30, quelques instants avant les qualifications, qui débuteront à 14h10.

