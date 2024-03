EL2 - Viñales devance Acosta avant les qualifications

Le ciel était encore nuageux avant d'entamer cette première séance du jour à Portimão, avec une température de 20°C dans l'air et de 23°C sur la piste, moins sale qu'au cours de la première journée. Les pilotes avaient une demi-heure pour s'adapter à ces nouvelles conditions, avec une dernière opportunité de travailler dans la durée en vue des deux courses du week-end.

Pedro Acosta a mené en début de séance avant d'être délogé de la première place par Fabio Quartararo. Álex Rins a offert à Yamaha un doublé temporaire, signe de la bonne forme de la marque ce week-end puisque ses deux pilotes se sont directement qualifiés pour la Q2. Acosta a séparé les deux représentants de Yamaha en remontant au deuxième rang.

Dix minutes après le début de la séance, Maverick Viñales s'est porté en tête. Diminué par une gastro-entérite vendredi, il a pourtant été le seul pilote Aprilia à entrer dans le top 10 au cours de la première journée. L'Espagnol a vite été battu par Marc Márquez, en grande forme depuis l'entame du week-end, mais les chronos restaient encore à plus d'une secondes de ceux réalisés vendredi après-midi. Alors seulement 12e, Jack Miller a de son côté vu un élément aérodynamique se détacher à l'arrière de sa KTM, alors qu'il approchait du premier virage.

Les pilotes sont passés par leur garage avant un deuxième et dernier relais. Acosta a repris le pouvoir à huit minutes du drapeau à damier, avant d'augmenter son avance deux tours plus tard. Les pilotes Aprilia ont haussé le rythme puisque Viñales a repris le pouvoir et qu'Aleix Espargaró, qui le suivait, est remonté en troisième position, avec cependant un retard conséquent de 0"488. Le classement n'a plus évolué parmi les leaders.

Marc Márquez a été le meilleur représentant de Ducati, au quatrième rang, devant Raúl Fernández et Jorge Martín, venu compléter un top 6 intégralement espagnol. Longtemps discret, Pecco Bagnaia a intégré le top 10 en fin de séance et a finalement été classé au septième rang devant Quartararo, Marco Bezzecchi et Brad Binder. Leader vendredi, Enea Bastianini a dû se contenter de la 16e place tandis que Johann Zarco a encore vécu une séance difficile, conclue en 18e position.

Cette séance est directement suivie par les qualifications. Zarco tentera de décrocher l'une des deux dernières places en Q2 et fera notamment face à la concurrence d'Acosta, Álex Márquez et Espargaró.

GP du Portugal - Essais Libres 2 MotoGP