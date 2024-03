Zarco optimiste malgré une Honda qui fait "presque un peu peur"

Les Honda ont été très en difficulté au cours de la première journée à Portimão, sur un circuit rendu glissant par la pluie des dernières jours mais aussi du sirocco, un vent chaud qui a apporté du sable et de la poussière sur le sud de l'Europe. Déjà en manque d'adhérence à l'arrière, la RC213V est encore plus en difficulté que les autres motos et tous ses pilotes ont terminé la journée entre la 16e et la 22e place.

Johann Zarco n'a pas fait exception, avec le 16e temps en EL1 et le 20e en Essais, à 1"090 du leader et près de six dixièmes de la dernière place permettant de sécuriser l'entrée directe en Q2. "C'est dur de se voir 20e parce qu'on a l'impression de ne pas être dans le coup, et pourtant, une seconde ce n'est franchement pas grand-chose vu les problèmes que j'avais en piste", estime le pilote LCR.

"Depuis ce matin, ces mauvaises conditions de piste m'ont bien fait galérer, elles font énormément bouger la moto, énormément patiner la moto. Du coup, je ne suis pas du genre à souvent me plaindre vraiment du grip arrière, du pur grip – beaucoup d'autres pilotes ne se plaignent souvent que de ça – mais pour moi ça a été le souci et ça a créé plein de problèmes."

Zarco estime que ces conditions masquent le véritable potentiel de la Honda et compte sur les faibles écarts pour que de petits progrès lui permettent de se rapprocher de la première partie du classement samedi. Ils seront nécessaires, tant il était difficile de contrôler la Honda dans les phases d'accélération au cours des deux séances disputées ce vendredi.

"Ce gros problème que l'on avait me faisait presque un peu peur parfois quand je patinais. Je me dis que demain, si on peut progresser sur ce front, je pourrai prendre du plaisir et être quelques dixièmes plus rapide, ce qui serait suffisant pour se battre pour une bonne position. J'espère juste que l'on fera ce pas en avant demain parce que [malgré] les sensations de nos gros problèmes, je sens qu'on n'est pas si loin. Tout le monde est très proche, ça veut dire que de petites choses feront une grosse différence. On doit juste faire les bonnes choses."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"D'après Honda et tous les techniciens, dès que le niveau de grip est bas et que les conditions sont mauvaises, on a plus de problèmes, l'écart avec les autres est beaucoup plus grand", ajoute-t-il. "C'est plus ça le problème. Si on avait eu des conditions de piste un peu meilleures, on aurait sans doute été beaucoup plus proches de la réalité. On est partis de trop loin ce matin, donc on attendait que la piste progresse, un peu comme au Qatar, et à la fin, on ne se sentait pas si loin mais on n'était pas là."

Depuis ses premiers essais sur la Honda, Johann Zarco se dit encouragé par le comportement de la moto mais il est entré dans le dur ce vendredi, en étant confronté aux problèmes de fonds que traverse le constructeur. Il savait qu'il devrait passer par ce processus et continue de voir des points positifs par rapport à la Ducati dont il disposait jusqu'à la saison passée.

"J'ai [...] les boules d'avoir presque gardé de problème-là toute la journée. J'ai progressé dans les chronos, pour terminer à une seconde, ce qui n'est pas pourri, mais... Si on avait pu réparer ça, j'aurais eu une marge de progression et je ne l'ai pas eue. C'est le premier jour et ça fait un peu partie de ce pour quoi je me suis engagé."

"On a quand même continué à essayer des choses, on n'a pas fait que des réglages. On est dans cette phase où on est obligés de faire des choses pour prendre des infos et on se bat pour être dans les dix. Aujourd'hui, ça ne l'a pas fait, pas pour énormément, mais ça ne l'a pas fait."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Quand la piste change, on sent que c'est différent sur la moto, que l'on peut faire plus de choses et être plus rapide", détaille-t-il. "J'ai besoin de voir [les données des autres pilotes]. Je n'ai aucune réponse pour le moment mais je sens qu'il y a des domaines où la moto répond plutôt bien et d'autres très mauvais. Au moins, c'est assez clair. Même par rapport à la Ducati, j'ai des sensations qui montrent que je peux faire mieux que sur la Ducati, et avec d'autres [éléments] c'est bien plus mauvais. Au moins, ces commentaires sont toujours très clairs et ça aide à comprendre."

On ne peut pas dire que c'est un désastre total quand on est à une seconde, ou à moins d'une seconde. On ne peut pas tout voir en noir.

L'optimisme de Zarco a de quoi surprendre puisque les autres pilotes Honda se sont montrés plus négatifs ce vendredi, mais le Français assure que ce n'est pas une position de façade et qu'il voit vraiment des éléments encourageants sur sa moto.

"Je dirais que c'est un peu mon état d'esprit parce qu'on ne peut pas dire que tout est négatif puisqu'il y a vraiment des domaines où on peut être bons. Quand on suit quelqu'un, on perd du temps mais on peut presque revenir, donc il y a du bon. Si tout était désastreux, on serait à plus d'une seconde. Ce n'est qu'une seconde, Taka [Nakagami] est même à huit dixièmes aujourd'hui, parce qu'il a fait un bon travail. On ne peut pas dire que c'est un désastre total quand on est à une seconde, ou à moins d'une seconde. On ne peut pas tout voir en noir."

Zarco n'a donc pas perdu tout espoir d'atteindre la Q2, l'objectif affiché avant l'entame du week-end : "Il faut y croire parce que quand on change des choses sur la moto, elle réagit et là, il y avait des choses qui allaient parfois mieux, mais ce pur grip arrière, je n'ai pas pu l'avoir et il y a eu des fois où j'avais presque l'impression que le pneu ne chauffait pas. Ça nous donne vraiment des zones de travail mais des fois, un truc peut faire beaucoup, et on ne l'a pas eu aujourd'hui."