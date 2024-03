Essais - Bastianini en tête, Quartararo va directement en Q2

Arpenté depuis ce matin par les motos des différentes catégories et désormais asséché par un soleil de plus en plus franc, le bitume du circuit de l'Algarve, à Portimão, était en meilleure condition pour accueillir le retour des MotoGP, cet après-midi. Tant mieux, car la séance d'une heure qui était au programme s'accompagnait d'un grand enjeu, celui de désigner les dix premiers pilotes assurés de figurer sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

D'emblée, les chronos se sont nettement améliorés par rapport à ce matin. Les mieux réveillés après la pause déjeuner ont tout de suite tourné en 1'39, alors que la meilleure performance matinale avait été de 1'40"484, réalisée par Marc Márquez sur sa Ducati. Pendant que Brad Binder prenait la tête du classement en 1'39"199, son coéquipier Jack Miller est tombé dans le virage 5 dans les premières minutes de cette séance. Une chute sans gravité pour l'Australien, bien que cela l'ait stoppé dans son élan.

La prise de pouvoir de Binder a été durable, puisqu'il a fallu attendre la mi-séance pour voir Márquez, jusqu'alors son dauphin très incisif, réussir à améliorer de 89 millièmes le chrono du pilote KTM. Ce n'était que le début d'une progression désormais notable, qui s'est traduite par un premier tour bouclé en 1'38 par Jorge Martín quelques minutes plus tard.

Derrière ce trio, Pedro Acosta n'a pas tardé non plus à se faire remarquer. Avec une KTM affublée des nouvelles ailettes vues ce matin sur la moto de Binder (mais pas sur celle de Miller), le rookie espagnol a tourné dans le même rythme que l'officiel. Le classement montrait alors des écarts particulièrement réduits, puisqu'à 25 minutes de la conclusion, ils étaient 16 à se tenir dans la même seconde.

L'entrée dans la phase de time attack a brièvement promu Takaaki Nakagami, puis Maverick Viñales en nouveaux leaders. À son tour équipé de deux pneus tendres, Marc Márquez est repassé en tête… avec un temps identique à celui du pilote Aprilia, avant de prendre une avance de sept centièmes dans le tour suivant.

Dans le même temps, un certain Jack Miller revenait dans la bagarre en s'installant au troisième rang, à neuf millièmes de Viñales. Franco Morbidelli et Álex Rins sont eux aussi revenus dans le top 10, mais la surprise est venue d'Enea Bastianini, passé de 14e à nouveau leader avec un tour bouclé en 1'38"057. Il restait alors dix minutes de séance à disputer et les drapeaux jaunes ont brièvement été sortis après deux chutes distinctes d'Álex Márquez et d'Aleix Espargaró, qui tous deux cherchaient à intégrer le groupe des dix premiers.

Dès que la bride a été lâchée à nouveau, d'importantes améliorations ont été réalisées. Pecco Bagnaia, seulement 13e des EL1, pointait à 1"6 du leader, en 18e position, quand il est parti à l'assaut du chrono et a réussi à intégrer le top 10. Fabio Quartararo y est revenu lui aussi, puis Marco Bezzecchi, en quête de meilleures sensations après un début de championnat compliqué au Qatar.

Acosta finalement en Q1, Quartararo en Q2

À l'approche des minutes décisives, Bagnaia était dixième et sous la menace d'une sortie de la zone d'accès à la Q2, et Quartararo avait quant à lui glissé en 12e position. Miller a eu le temps d'améliorer son chrono pour remonter au deuxième rang, avant trois chutes successives qui ont quelque peu chamboulé les attaques de certains pilotes.

Franco Morbidelli est tombé en premier dans le virage 8, puis Marc Márquez (virage 5) et Luca Marini (virage 8). Tous indemnes, ils ont néanmoins vu leur séance s'arrêter là. Quartararo, en revanche, a réussi à sortir la grosse artillerie dans la petite fenêtre de temps restante et s'est hissé à une huitième position salvatrice. Puis Bagnaia a également sauvé sa place en faisant un tout petit peu mieux que le Français. Encore quelques améliorations (Binder, Bezzecchi, Rins) et le top 10 s'est figé.

Le perdant ? Pedro Acosta, qui malgré la vitesse affichée durant cette séance, hérite de la 11e position à 39 millièmes du top 10. Sont qualifiés en revanche Enea Bastianini, Jack Miller, Marc Márquez, Jorge Martín, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Álex Rins. En Q1, le pilote Tech3 affrontera entre autres Álex Márquez, Aleix Espargaró et Johann Zarco.

Samedi, les pilotes MotoGP auront encore 30 minutes d'essais libres, avant d'enchaîner avec les qualifications qui établiront la grille de départ des deux courses. Le départ du sprint sera donné samedi à 16h heure française.

