EL3 - Bagnaia bat Quartararo en duel

Avant le retour attendu de la pluie pour dimanche, avec des averses mais aussi des orages possiblement forts au programme, les pilotes profitent aujourd'hui d'une journée d'accalmie au Red Bull Ring pour les derniers essais libres et les qualifications du Grand Prix de Styrie. Logiquement, le classement établi vendredi matin a donc évolué durant ces EL3, dernière séance permettant de désigner les dix pilotes automatiquement qualifiés pour la Q2.

Leader vendredi matin, Takaaki Nakagami s'est maintenu au sommet du classement combiné jusqu'à la prise de pouvoir de Maverick Viñales peu avant la conclusion du premier quart d'heure, le Japonais ne parvenant alors pas à améliorer sa marque, tout comme Joan Mir et Aleix Espargaró. Mir et Nakagami n'étaient malgré tout pas distancés au classement de la séance puisque, séparés entre eux de quatre millièmes seulement, ils accusaient moins d'un dixième et demi de retard sur Viñales, seul Jorge Martín s'intercalant entre eux.

Pour Mir, ce début de séance n'était toutefois pas inintéressant, bien au contraire. Suzuki a en effet commencé à utiliser son variateur arrière, dernier constructeur à en disposer. Arrivé cette semaine dans le stand, il avait été laissé de côté vendredi, notamment à cause de la pluie qui a perturbé l'après-midi, mais les deux pilotes ont à présent un dispositif chacun. Le Champion du monde n'a donc pas perdu de temps, il l'a utilisé dès son premier run, tandis que son coéquipier a attendu le deuxième.

D'abord leader en 1'23"781, Maverick Viñales a cédé les rênes à Joan Mir lorsque le pilote Suzuki a amélioré son temps dans son deuxième run, atteignant 1'23"599, tandis que le pilote Yamaha grapillait pour sa part quelques centièmes. À l'entrée dans le dernier quart d'heure de la séance, l'écart être les deux hommes était donc d'un dixième, tandis que Nakagami occupait la troisième place, toujours grâce à son chrono des EL1, un dixième plus loin.

La première réplique majeure est venue de Marc Márquez, avec un temps de 1'23"513, mais quelques instants plus tard Viñales attaquait à nouveau et reprenait les commandes en 1'23"475. Juste derrière, c'était au tour de Johann Zarco de se montrer en se hissant dans le top 5, bientôt imité par Brad Binder sur la KTM, puis Álex Rins sur la Suzuki. À peine descendu de quelques places, Jorge Martín a vite retrouvé le top 3, avant d'en être rapidement délogé par Pecco Bagnaia, désormais lancé à son tour dans son time attack.

À cinq minutes de la conclusion, Aleix Espargaró est enfin parvenu à améliorer son chrono de vendredi, ce qui l'a porté dans le top 10 et en a délogé un Fabio Quartararo visiblement en difficulté, qui s'est à de nombreuses reprises loupé dans le virage 3. Dernier pilote à ne toujours pas avoir abaissé son temps des EL1, Nakagami se trouvait à présent à une dangereuse dixième place au classement combiné.

Seul pilote à n'avoir jamais manqué la qualification directe pour la Q2 cette saison, Quartararo ne pouvait en rester là. Il a semblé enfin trouver l'ouverture en se portant à la deuxième place à deux minutes de la conclusion… Mais sa libération fut de courte durée car son chrono a aussitôt été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste, le faisant rétrograder jusqu'au 15e rang.

Pendant ce temps, le classement s'animait grandement et Pecco Bagnaia prenait à son tour les commandes en 1'23"224. Quartararo n'avait pas dit son dernier mot et son 23e tour lui a enfin permis de tout aligner : avec un chrono de 1'23"142, le Français a effacé ses soucis pour se porter en tête. Cette fin de séance a tout bonnement tourné au duel entre Quartararo et Bagnaia, et c'est le pilote Ducati qui a eu le dernier mot en améliorant encore de 28 millièmes la marque du #20.

Pedrosa premier KTM, mais hors du top 10

Derrière les deux hommes, Viñales, Martín et Mir, parmi les grands animateurs de cette séance, ne manquent bien sûr pas leur qualification directe pour la Q2, de même que Zarco et Marc Márquez. Aleix Espargaró a lui aussi sauvé sa place, tout comme Miller et Nakagami, qui a enfin amélioré son chrono dans les toutes dernières minutes

Pol Espargaró manque le top 10 pour 17 millièmes et devance d'un millième Dani Pedrosa, premier pilote KTM de ce classement, suivi de près par Rins sur la Suzuki. À noter le 19e temps de Valentino Rossi et le 23e de Cal Crutchlow, qui remplace actuellement Franco Morbidelli, convalescent.

On retiendra aussi que Miguel Oliveira a fait son retour en piste pour cette séance, qu'il conclue à la 16e place. Lourdement tombé hier matin, le dernier vainqueur en date au Red Bull Ring n'avait bouclé qu'un tour d'installation en EL2 sans aller plus loin, souffrant du poignet.

Les pilotes seront de retour en piste à 13h30 pour une demi-heure d'Essais Libres 4, immédiatement suivis par les qualifications.

GP de Styrie – MotoGP – Essais Libres 3