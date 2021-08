GP de Styrie MotoGP - Programme et guide d'avant-course

C'est la fin des vacances pour les pilotes et les équipes MotoGP ! Après une pause de près de six semaines, la compétition reprend ses droits et elle promet d'être intense avec pas moins de dix Grands Prix prévus en 15 semaines. Pour commencer, le championnat retrouve une double course, format hérité de la pandémie de COVID-19 et à nouveau étrenné en ouverture de saison au Qatar. Comme l'an dernier, le Red Bull Ring accueille donc deux Grands Prix, à commencer par celui de Styrie cette semaine, nom désignant le land sur lequel est situé le circuit, à 200 km de Vienne.

L'ancien Österreichring ou A1-Ring, rénové par Hermann Tilke au milieu des années 1990 et racheté par Red Bull il y a près de 15 ans, figure au calendrier de la Formule 1 depuis 2014 et a rejoint celui des Grands Prix moto en 2016, après deux premiers Grands Prix d'Autriche sur place en 1996 et 1997.

Lire aussi : Pas de chicane supplémentaire à Spielberg cette année

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Styrie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, toutes les séances d'essais libres, les qualifications et le warm-up des trois catégories seront retransmis par Canal+ Sport, de même que les courses Moto2 et Moto3. Dimanche après-midi, c'est sur Canal+ qu'il faudra basculer pour suivre la course MotoGP.

Guide circuit

Dès que les MotoGP l'ont investi, le Red Bull Ring s'est directement installé dans les tablettes du championnat, en battant la meilleure moyenne au tour que détenait jusqu'alors Phillip Island. La référence a encore été améliorée en 2019 pour atteindre une moyenne de 187,2 km/h.

Invaincu lors des cinq Grands Prix d'Autriche disputés sur place, Ducati a su résister à la concurrence et notamment à Marc Márquez, passé tout près de la victoire à plusieurs reprises. Mais en 2020, une première édition du Grand Prix de Styrie a cette fois promu KTM, avec une première victoire conjointe pour Miguel Oliveira et le team Tech3. En l'absence de Márquez l'an dernier, Maverick Viñales a, pour la première fois, placé Yamaha en pole position sur la piste autrichienne, mais en course ce sont KTM et même Suzuki qui se sont le mieux opposés à Ducati.

Le Red Bull Ring est une piste courte, au bitume abrasif, qui se caractérise par de fortes variations du dénivelé et compte dix virages, dont seulement trois à gauche − parmi lesquels l'un est très peu marqué. Sa plus longue ligne droite n’atteint que 626 mètres de long, mais le tracé en compte plusieurs autres qui mettent en valeur les meilleures capacités d’accélération, de freinage et de traction.

Longueur de la piste 4,318 km Largeur de la piste 13 m Virages 3 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 623 m Distance de la course MotoGP 120,904 km (28 tours) Pole position à gauche Construction 1969

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Andrea Dovizioso 1'23"827 2019 Record de la pole Marc Márquez 1'23"027 2019 Record V-max Andrea Dovizioso 320,4 km/h 2020 Record vitesse moyenne Marc Márquez 187,2 km/h 2019

Le palmarès MotoGP au Red Bull Ring :

Année Pole position Victoire 2020 Pol Espargaró Miguel Oliveira 2020 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Marc Marquez Jorge Lorenzo 2017 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2016 Andrea Iannone Andrea Iannone

Le GP de Styrie 2020

Pole position : Pol Espargaró

Pol Espargaró Meilleur tour en course : Pol Espargaró

Pol Espargaró Podium : Miguel Oliveira vainqueur, Jack Miller 2e, Pol Espargaró 3e

Météo - Des orages au programme

Loin des grosses chaleurs auxquelles cette région a parfois confronté les pilotes, c'est une météo maussade qui semble devoir régner sur le Red Bull Ring cette semaine. Des averses sont attendues dès la première journée d'essais libres, avec seulement 22°C de maximale. Samedi, le temps s'annonce un peu plus clément, avec un ciel nuageux mais semble-t-il sans pluie et un thermomètre qui pourra regagner quelques degrés. En revanche, la journée de dimanche s'annonce mouvementée, avec des orages et des vents variables venus de l'est, de quoi passablement compliquer les courses. Côté températures, on retrouvera la tendance de vendredi.

