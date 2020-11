EL3 - Zarco et Quartararo aux antipodes sur piste séchante

Après de nouvelles averses, c'est sur une piste mouillée que les pilotes MotoGP ont repris la piste ce matin, à Valence, pour leur troisième séance d'essais libres dans le cadre du Grand Prix d'Europe. Bien que la pluie ait déjà cessé depuis un moment lorsque les moteurs des prototypes se sont allumés, les pneus rainurés restaient obligatoires et c'est à dix secondes des meilleurs temps des EL2 que les plus rapides ont commencé à rouler.

Lire aussi : Maverick Viñales s'élancera depuis les stands à Valence

Cette séance était toutefois peu utile dans l'optique de la course qui sera disputée dimanche, puisque les prévisions sont au sec. Mais avec un second week-end prévu sur place dans une semaine, la plupart des pilotes se sont malgré tout efforcés d'engranger une expérience potentiellement précieuse si les conditions devaient à nouveau être à la pluie dans les prochains jours.

Pour Valentino Rossi ce roulage était bel et bien important, puisqu'il faisait son retour en piste ce matin après avoir manqué les deux derniers Grands Prix et la première journée de cette épreuve, bloqué par son infection au COVID-19 et les délais nécessaires pour obtenir deux tests négatifs, condition sine qua non afin de pénétrer à nouveau dans le paddock.

En ayant été absent lors de la séance sèche de vendredi après-midi, le pilote Yamaha s'est logiquement trouvé en situation délicate au classement combiné, bon dernier alors qu'il a sans difficulté grimpé dans la hiérarchie des EL3 au fil des tours, notamment durant sa première moitié de séance. À mi-parcours, Rossi était 11e, à 1"2 du meilleur temps longtemps détenu par Stefan Bradl, juste devant Johann Zarco.

En remplacement de Bradl, Miguel Oliveira a pris les commandes de la séance à l'entrée dans les 20 dernières minutes, avec un chrono de 1'41"5 bientôt imité par Maverick Viñales. Malgré une amélioration en 1'41"352, le pilote Tech3 a rapidement été délogé de la tête par Zarco lorsque le Français a enchaîné deux tours en 1'41"266 et 1'41"113.

De retour pour un ultime run, il a encore repoussé les limites et atteint un chrono final de 1'40"734 qui lui a permis de confirmer sa première place, malgré le retour de Viñales dans les derniers instants, qui n'a échoué qu'à huit millièmes. Prudent hier sur le mouillé, cette fois Zarco a semble-t-il trouvé les sensations qu'il espérait pour aller chercher la performance en pneus pluie sur un bitume séchant et toujours piégeux.

À l'inverse, Fabio Quartararo est une nouvelle fois apparu en difficulté, lui qui avait déjà connu le plus grand mal hier matin sur le mouillé, expliquant n'avoir tout bonnement eu aucune sensation. Dernier lors des EL1, le pilote Petronas a bouclé cette séance à l'avant-dernière place du classement, affichant la même frustration qu'il y a 24 heures.

Pilote le plus rapide lors des deux séances de vendredi, Jack Miller n'a tout bonnement pas pris la piste ce matin, préférant à la fois ménager son allocation de pneus et conserver ses deux machines réglées pour le sec alors que son accession directe à la Q2 n'était aucunement remise en question. Le classement combiné, si précieux en vue des qualifications, est bien entendu inchangé ce matin et les dix pilotes directement qualifiés restent les mêmes : Miller, donc, mais aussi Aleix Espargaró, Morbidelli, Nakagami, Pol Espargaró, Rins, Binder, Dovizioso, Quartararo et Mir.

Lire aussi : Dominateur sous la pluie, Miller espère une course sur le sec

Les pilotes MotoGP reprendront la piste à 14h10 pour les 30 minutes d'Essais Libres 4 qui précéderont les qualifications.

GP d'Europe - MotoGP - EL3