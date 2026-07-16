Comment Bastianini a fait fi des difficultés à dépasser au Sachsenring

Les courses du week-end dernier au Sachsenring n'ont pas été parmi les plus spectaculaires de la saison jusqu'ici. Plutôt monotones, elles ont ressemblé à de longues processions, emmenées par un Marc Márquez qui, bien qu'il ne se soit pas échappé, n'a pas été attaqué.

Malgré tout, Enea Bastianini a semblé faire fi des difficultés de dépassement que peut provoquer le circuit allemand. Qualifié 17e et finalement parti deux crans plus haut dimanche à la suite du forfait de Marco Bezzecchi et de la pénalité de Diogo Moreira, il a bouclé le Grand Prix à la neuvième place.

Une belle progression qui détonne dans un week-end marqué par le faible nombre de dépassements, voire un certain ennui de la part des pilotes, plutôt en mode queue-leu-leu que confrontation au coude-à-coude pendant les courses.

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Bastianini avait pourtant commencé par reculer, lorsque le départ du Grand Prix a été donné, dimanche. Ce n'est qu'au huitième tour qu'il a réalisé son premier dépassement, sur Franco Morbidelli. Puis le pilote Tech3 est passé à la vitesse supérieure dans le dernier tiers de la course, profitant de son habituelle aisance une fois ses gommes usées, alors même que beaucoup se plaignaient au Sachsenring d'une gestion très délicate des pneus.

"Franchement, l'usure des pneus n'a pas été trop mauvaise pendant la course. Le problème pour moi, c'étaient les dix premiers tours", a-t-il expliqué. "Quand on est beaucoup dans l'aspiration, la moto secoue beaucoup et on a aussi du sous-virage. C'était le souci sur cette piste. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé beaucoup de solutions sur la moto et [dimanche] on a essayé encore autre chose, mais j'ai plus ou moins gardé le même problème."

Franco Morbidelli a été la première victime d'Enea Bastianini en course. Photo de : Alexander Trienitz

Beaucoup ont mentionné ce phénomène de sous-virage pendant le week-end. Cela n'a finalement pas empêché Enea Bastianini de remonter, semblant profiter du retard pris initialement et donc de l'air frais devant lui pour finalement se relancer très efficacement.

Il a progressivement rattrapé, puis dépassé Diogo Moreira et Brad Binder, tout en profitant du recul de Jack Miller, contraint de changer de rythme pour s'assurer de voir l'arrivée. Les chutes survenues devant lui ont fait le reste pour lui permettre d'accrocher ces sept points. Mais l'on se dit qu'il n'aurait pas été étonnant de le voir s'attaquer à Luca Marini, voire Fabio Quartararo, avec quelques tours de plus. Il ne lui a finalement manqué que 1"5 sur le Français, septième, alors qu'il étaient séparés de 3"8 après le huitième tour.

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Alors, est-il vrai que l'on ne peut pas dépasser au Sachsenring ? "Non, on peut dépasser, mais c'est très, très difficile", a-t-il concédé Enea Bastianini. "Ici, quand on est dans le sillage [d'une autre moto], le pneu avant devient très chaud, tout se met à bouger et on n'arrive pas à trouver le point de dépassement."

"Mais au final, au bout de quelques tours, j'ai trouvé ce point, et tour après tour, mes sensations avec ma moto n'ont cessé de s'améliorer, comme pendant le sprint. J'ai donc pu faire les dix derniers tours avec un bon rythme."

Enea Bastianini est parti en vacances avec un top 10. Photo de : Mark Wieland / Getty Images

Ceux qui ont crié à l'ennui après ce Grand Prix ont expliqué à quel point la typologie du circuit pouvait être bloquante pour tenter un dépassement. Bastianini, lui, a trouvé une technique payante pour lancer sa moto, quoiqu'assez risquée.

"Je sais ce que je dois faire désormais", a-t-il expliqué. "Il faut le faire très tôt, parce que si j'essaye d'étudier le pilote qui se trouve devant moi, quand vient le moment de dépasser c'est trop tard car l'avant bouge et secoue déjà, et c'est un problème. Quand je suis proche d'un pilote, j'y vais directement. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Parfois, c'est bien, mais parfois, le fait de ne pas étudier un adversaire n'est pas facile parce qu'on peut faire une erreur."

Au final, malgré une issue positive avec cette belle remontée, Bastianini jugeait trop faible le niveau atteint au terme d'un week-end qui s'est malgré tout révélé difficile : "Je ne suis pas très content du week-end, parce qu'il a été vraiment très compliqué. On sortait d'une course positive à Assen, mais ici, le positif est trop bas. Quoi qu'il en soit, j'ai poussé au maximum et on a obtenu ce top 10, alors ça va."