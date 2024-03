Enea Bastianini déterminé à se montrer "plus agressif" en 2024

La première saison d'Enea Bastianini dans l'équipe Ducati officielle a surtout été marquée par des blessures à répétition et des difficultés d'adaptation à sa moto, avant un sursaut en fin d'année qui l'a vu s'imposer au GP de Malaisie. Les tests hivernaux ont été prometteurs pour l'Italien, auteur du troisième temps à Sepang et du troisième à Losail, où il entend confirmer cette bonne forme ce week-end, pour le lancement de la saison.

"Je pense que par rapport à l'an dernier, on a fait un pas en avant, mais on verra la réalité ce week-end", a déclaré Bastianini. "C'est beaucoup plus important de le démontrer ce week-end parce que parfois, les tests ne sont pas très révélateurs. Il nous faut une meilleure compréhension, mais je pense que nous sommes performants parce qu'à Sepang et au Qatar, nous l'étions. On a tout le temps fait de petits progrès et maintenant, il faudra voir ça en course."

Bastianini peut également compter sur le fait d'être mieux intégré à son environnement qu'il y a un an : "Je me sens un peu plus détendu, parce que j'ai déjà avalé les kilomètres avec la nouvelle moto, plus que l'année dernière. Et puis, bien sûr, le lien avec l'équipe est différent, on se connaît mieux. Je ne dis pas que c'est plus simple, car ça ne l'est jamais, mais je me sens clairement un peu plus détendu."

En 2022, Bastianini a gagné sa place dans l'équipe d'usine grâce à ses très bonnes performances sur une moto vieille d'un an chez Gresini. Il n'espère pas simplement retrouver ce niveau cette année mais faire encore mieux : il ressent le besoin de gagner en constance dans les résultats et en agressivité sur la moto, aussi bien pendant les essais libres qu'en course.

"Mon approche de cette saison est un peu différente des autres parce que mon objectif est d'être plus constant, également par rapport à la saison 2022. Oui, j'ai gagné quatre courses et décroché quelques podiums mais parfois, j'étais en retrait. Je pense que j'ai aussi très bien travaillé pendant les tests pour mieux aborder le time attack, c'est important d'être tout le temps devant et de le démontrer."

"Je serai plus agressif dès le début parce que c'est important d'être tout le temps devant, dans toutes les séances", a ajouté Bastianini. "Si on a besoin de temps pour atteindre l'objectif, parfois c'est trop tard. Ce MotoGP est différent de celui d'il y a quelques années."

Pour atteindre ce niveau d'agressivité, Bastianini ne pense pas tant devoir adapter son pilotage, mais surtout ajuster son approche à chaque apparition en piste : "Je pense que c'est plus une question de mental. Je ne suis pas très agressif au début et dans mon style de pilotage. Vous voyez dans mes courses que je suis toujours beaucoup plus rapide dans la dernière partie. Je travaille sur mon mental pour être plus rapide dès le début, plutôt que dans la dernière partie de la course. C'est important de s'entraîner, d'y réfléchir, mais le mental est important."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La nouvelle Ducati semble mieux convenir au pilotage Bastianini, ce qui l'aidera aussi à se montrer plus incisif en courbe, ce qu'il avait du mal à faire la saison passée : "C'est beaucoup plus naturel par rapport à 2023, je fais moins d'erreurs que l'an dernier en piste. Je pense qu'on peut encore progresser mais il faut que l'on essaye d'autres solutions lors de futurs tests. Pour moi, la meilleure option est d'avoir plutôt la même moto parce que pour le moment, les sensations sont bonnes, mais je pense que l'on peut un peu progresser."

Malgré tous ces signaux positifs, Bastianini estime devoir d'abord prouver ses progrès en piste avant de songer au titre et ne se voit "pour le moment" pas parmi les prétendants : "D'abord, il faut que je démontre que je suis plus régulier que ces dernières années. Si je suis rapide, alors je me mettrai dans le lot, mais pour le moment je reste conservateur."

Trop tôt pour songer à 2025

Enea Bastianini devra quoiqu'il en soit réaliser une bien meilleure campagne qu'en 2023 pour conserver la place la plus convoitée de la grille, dans l'équipe la plus performante du plateau. Menacé par Jorge Martín et peut-être par d'autres pilotes dont Marc Márquez, le titulaire actuel du poste chez Ducati préfère à se stade consacrer ses efforts à ses performances.

"Pour le moment, je n'y ai pas tellement pensé parce que j'ai toujours été très concentré sur le fait de récupérer à 100% et d'arriver ici en étant en forme. Je n'y ai donc pas tellement pensé, mais c'est assurément quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Il faut qu'on essaye de progresser pendant la saison et qu’on se donne tout le temps à 100%."

Se sent-il capable de remporter une nouvelle fois un duel avec Martín pour ce contrat dans l'équipe d'usine ? "J'espère que oui, parce que ça voudra dire que je suis rapide et Jorge est un très bon pilote, très compétitif, alors ça sera encore une bagarre intense. On verra."

Avec Léna Buffa