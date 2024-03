Martín se voit comme son "propre adversaire" pour être promu chez Ducati

Personne ne niera chez Ducati que Jorge Martín est un membre important du groupe, vainqueur de cinq Grands Prix et de neuf courses sprint au cours de ses trois premières saisons dans la catégorie MotoGP, ce à quoi s'ajoutent 13 pole positions. Adversaire le plus coriace face à Pecco Bagnaia l'an dernier, il n'a cédé qu'à la toute dernière course, pour finir à seulement 39 points du champion.

À plusieurs reprises, son nom a été cité pour intégrer l'équipe officielle du constructeur. Ce fut le cas en 2022 lorsque le management de Ducati a longuement comparé sa candidature avec celle d'Enea Bastianini, pour finir par promouvoir le pilote italien. Et ce fut le cas à nouveau l'an dernier, lorsque Martín, grâce à ses performances, a bien failli chiper la place de Bastianini. La récompense lui a échappé en même temps que le titre, cependant il n'a pas caché que ce serait la dernière fois qu'il renoncerait à une place dans une équipe d'usine.

Alors que la saison MotoGP s'ouvre cette semaine au Qatar, le marché paraît encore très ouvert. Néanmoins, Pecco Bagnaia a avancé le premier pion en validant une prolongation de contrat qui ne faisait aucun mystère. Ducati se donnera un peu plus de temps pour choisir son coéquipier et la voie n'est pas encore dégagée pour Jorge Martín, tant les candidats sont nombreux.

Interrogé ce jeudi pour savoir si Ducati restait la meilleure destination possible pour lui, l'Espagnol a défendu avec enthousiasme son lien avec la moto italienne. "Je suis super content. Je pense être à la meilleure… Enfin, peut-être pas à la meilleure place possible pour le moment !" a-t-il souri. "J'aurais clairement aimé avoir déjà signé dans l'équipe d'usine pour ces deux prochaines saisons, mais ça ne dépend pas de moi. Ils savent ce que je veux et c'est mon premier objectif pour l'avenir. Pour le moment je me sens super bien ici et c'est un très bon endroit pour se battre cette saison, mais pour l'année prochaine on verra."

Lorsqu'il lui a été demandé pendant la conférence de presse de lancement du GP du Qatar en qui il voyait son principal adversaire pour obtenir ce guidon, l'Espagnol a montré qu'il n'avait pas l'intention de s'étendre plus sur le sujet. "Je ne veux pas trop en parler. Je pense que je suis mon propre adversaire pour cette place. Je vais essayer de faire de mon mieux et de l'obtenir, c'est tout", a-t-il répondu.

Une transition un peu plus difficile sur la nouvelle Ducati

Si l'affaire promet de se jouer en partie en coulisses, Jorge Martín sait qu'il a sa part à faire en piste. Or la nouvelle Ducati GP24 l'a quelque peu déstabilisé pendant les essais hivernaux. "Le passage de la moto de 2022 à celle de 2023 avait été plutôt plus facile, parce que celle de 2022 ne fonctionnait pas très bien pour moi alors que j'ai d'emblée été très compétitif avec celle de 2023. Avec la nouvelle moto, j'ai eu un peu de mal à m'habituer au pilotage, qu'il a fallu un peu modifier parce qu'on peut tirer profit d'une autre partie de la piste", explique-t-il.

"J'ai eu un peu de mal à me décider mais, dès Sepang, j'ai vu que c'était mieux, donc je pense que c'est une très bonne moto pour moi aussi", poursuit-il, soulignant ses points forts par rapport au modèle précédent : "Les freinages et aussi le grip arrière me paraissent un peu meilleurs. Il y a peut-être des points négatifs, mais on y travaille."

Ce travail porte notamment sur des vibrations qui l'ont perturbé à la fin des essais de pré-saison et que les ingénieurs ont tenté de comprendre depuis. "Ils ont fait de grosses recherches là-dessus. Je roulais bien, j'étais rapide, mais dans la dernière simulation j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes. Je ne veux pas trop y penser, parce que ça n'a concerné que les deux derniers runs. On verra demain mais j'espère que c'est résolu", conclut le pilote espagnol.