Espargaró "choqué" par un manque de grip qui a "dépassé la normale"

Les 12 tours du Grand Prix du Japon n'ont été qu'une longue souffrance pour Pol Espargaró. Présent en Q2 pour la première fois de l'année grâce à son neuvième temps vendredi, il n'a pas pu profiter de sa 12e place sur la grille et a vite perdu des positions en raison d'un manque d'adhérence selon lui anormal. Le pilote Tech3 a finalement été classé au 15e rang en profitant du déclassement de Johann Zarco.

"C'était une journée très difficile", a expliqué Espargaró. "Le début de la course a été plus difficile que ce à quoi je m'attendais dans ces conditions. Dans la voie des stands, tout était fou, peut-être trop. Concernant la course, je ne sais pas quoi dire... J'ai eu beaucoup de mal, énormément, ça a dépassé la normale."

"Habituellement je ne suis pas trop mauvais sous la pluie mais là, j'avais du patinage de la première jusqu'à la sixième en ligne droite. Tout le monde me doublait dans cette phase, j'étais vraiment choqué par ça. C'était un soulagement quand on a eu le drapeau rouge parce que j'étais de plus en plus lent."

Durant l'interruption de la course, Tech3 a apporté plusieurs modifications à la moto d'Espargaro et il est reparti avec des pneus neufs. L'Espagnol a senti le problème disparaître dans le tour de mise en grille puis le tour de chauffe, mais n'a pas pu le confirmer puisque l'épreuve a été définitivement interrompue avant même le second départ.

"On a changé de pneu, j'ai pris la piste [après le drapeau rouge] et tout a recommencé à fonctionner. Je pense qu'en changeant le pneu arrière, quelque chose a changé sur la moto et dans ce tour, j'avais deux fois plus d'accélération que dans la première [partie de la] course, donc c'était assez bizarre. Tout était très bizarre."

Pol Espargaró

Espargaró ignore la cause des difficultés rencontrées avant le drapeau rouge mais n'exclut rien entre ses réglages, les pneus et la KTM : "J'ai changé tous les réglages de puissance, pour le couple [pendant le drapeau rouge]. J'étais sur la cartographie 3 dans la première course, avec très peu de couple et beaucoup de patinage, de la première à la sixième."

"Avant le deuxième départ, j'ai choisi le couple maximum et je n'avais plus le moindre patinage. J'étais un peu choqué de ne pas pouvoir comprendre la situation à 100%, donc on va essayer de faire des analyses avec les gars pour avoir de meilleures informations."

"On doit comprendre pourquoi c'est arrivé", a-t-il souligné. "Peut-être que j'ai surchauffé le pneu dans le premier ou le deuxième tour, ou je ne sais pas, [peut-être que] le pneu n'était pas assez bon, qu'il s'est passé quelque chose sur la moto, je n'en ai aucune idée. C'était beaucoup trop difficile."