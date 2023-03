Espargaró impressionné par l'appui aérodynamique gagné sur l'Aprilia

Charger le lecteur audio

Aprilia a testé des éléments aérodynamiques impressionnants samedi à Portimão. La marque a ajouté des ailettes derrière l'aileron avant de sa moto mais aussi des appendices sur le côté du bras oscillant, deux zones jusque-là délaissées par le développement aérodynamique. Aleix Espargaró sent que son équipe a trouvé des gains spectaculaires en appui aérodynamique.

"Ça fait une grosse différence", a déclaré le Catalan. "On a testé pas mal de nouveautés. Celui à l'avant, celui à l'arrière et des choses sur la roue. On a testé différentes configurations et les ingénieurs voulaient faire ces essais. [Dimanche] j'aimerais tester une configuration légèrement différente. Il y a beaucoup de choses que l'on peut tester."

Espargaró a perçu les progrès lorsqu'il était sur sa machine, et ils offriront plusieurs combinaisons possibles pendant le cours de la saison, selon les phases du week-end ou les circuits : "Avec toute la configuration aéro, la vitesse avant le dernier virage et avant la côte était super, super élevée. Ça fait aussi une différence."

"Il faut un peu analyser les configurations que l'on pourra utiliser en course sprint ou peut-être juste en qualifications. Sur certains circuit on pourra ajouter une chose, ou en enlever une. Maintenant il faut essayer de comprendre les choses."

Les appendices aérodynamiques de l'Aprilia RS-GP

Si les essais ont été productifs pour Aleix Espargaró samedi, ils ont été plus difficiles sur le plan physique en raison d'une chute qui l'a laissé avec un pied gauche endolori, tandis qu'un syndrome des loges s'est réveillé dans le bras droit.

Le #41 a reconnu avoir été légèrement gêné à Sepang mais ne s'attendait pas à souffrir de la sorte à Portimão, et se demande si les appendices aérodynamiques apparus sur son Aprilia n'ont pas rendu la moto encore plus physique . "Je ne sais pas si l'arm-pump est causé par ça, parce que les appuis étaient forts", a-t-il précisé.

Ce dimanche, Aleix Espargaró est le pilote qui roule le moins, peut-être en raison de sa condition physique. Si la gêne devient trop forte, une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire avant le début de la saison : "J'ai été opéré du bras droit il y a deux ans et peut-être que c'est revenu sur le muscle. Je passerai des examens lundi".