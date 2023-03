Aprilia ajoute un aileron... derrière un aileron !

Charger le lecteur audio

La course au développement aérodynamique est loin de s'arrêter en MotoGP. Les constructeurs ont été nombreux à ajouter des appendices sur leurs machines au test de Sepang et ils continuent à tester des innovations ce week-end à Portimão, à l'occasion du dernier galop d'essais avant le début de la saison, prévu dans deux semaines sur la même piste.

Aprilia, qui n'hésite jamais à lancer des solutions spectaculaires et agressives, a ajouté plusieurs éléments à sa RS-GP et l'un d'entre eux intrigue particulièrement. À l'avant de la moto d'Aleix Espargaró, le constructeur a fait apparaître des ailettes, fixées juste derrière l'aileron avant déjà imposant de la RS-GP.

Un autre élément a été ajouté à l'arrière de la moto, une sorte de "moustache" fixée sur le bras oscillant et qui se dirige verticalement vers le sol.

Si ces différents éléments étaient amenées à rester sur les Aprilia cette saison, elles pourraient relancer le débat sur la place que prend l'aérodynamique en MotoGP, certains observateurs et même certains pilotes s'inquiétant de la multiplication de ces appendices utiles pour ajouter de l'appui aérodynamique sur les motos mais potentiellement dangereux s'ils sont arrachés pendant une chute.

Aprilia a voulu cacher ses nouveautés aussi longtemps que possible

Aprilia disposait déjà de l'ensemble aérodynamique introduit ce week-end en stock pendant le test de Sepang, mais le constructeur craignait de le montrer à la concurrence. "On l'avait à Sepang et il était prêt à être monté sur la moto", a confié Aleix Espargaró à Motorsport.com vendredi. "Mais au final nous avons décidé de ne pas le monter pour que les autres ne le copient pas."

Aprilia n'est pas la seule marque à pousser le développement aérodynamique. Yamaha a développé deux solutions pour l'arrière de sa machine, l'une similaire à l'aileron arrière testé par Aprilia l'an passé, l'autre aux ailettes lancées par Ducati et copiées par plusieurs constructeurs, même si Maio Meregalli, team manager de l'équipe, a promis des pièces "très différentes" de celles déjà vues.

Là encore, Aprilia s'attend à être copié : "Nous savons que Yamaha a fait un aileron comme le nôtre, donc nous savons ce qu'ils recherchent", nous a expliqué un ingénieur de la firme de Noale. "Les ailerons verticaux de Ducati servent à améliorer la stabilité au freinage. L'aileron horizontal [vu sur les RS-GP l'an dernier] est pour les virages, et c'est ce que recherche Yamaha."

Alors qu'il ne reste que deux heures en piste ce samedi au moment où ces lignes sont écrites, ces ailerons n'ont pas encore été aperçus sur la Yamaha et il n'est même pas certain que le constructeur aura le temps de les tester ce week-end, la priorité allant à l'homologation du premier des deux carénages permis pour la saison et à la quête de performances sur un tour. Les ailettes situées derrière la selle ne font pas partie de la zone à homologuer pour le carénage, ce qui permettra à Yamaha de les introduire en cours de saison si le constructeur le juge opportun.

Propos recueillis par Germán Garcia Casanova