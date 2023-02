Les expérimentations aérodynamiques des constructeurs à Sepang

Charger le lecteur audio

Avant l'entrée en scène des titulaires vendredi et le début des essais officiels de pré-saison, les constructeurs MotoGP ont passé en revue tout un tas de nouveautés durant les trois jours d'un shakedown réalisé à une certaine distance des journalistes. Cela n'a pas empêché de voir passer des évolutions aérodynamiques intéressantes, parfois intrigantes, que quelques photos nous permettent de découvrir.

KTM à la recherche d'un effet Venturi sous le carénage ?

Privé de transpondeur, Dani Pedrosa a mené des essais bien discrets, mais le nouveau package aéro qu'il a testé mardi à Sepang ne pouvait pas passer inaperçu. Il se distingue en effet par un détail d'un nouveau genre, une partie profilée et aplatie qui suit la longueur du carénage dans sa partie basse, formant deux flaps de part et d'autre de la moto, que l'on remarque parfaitement bien sur la photo ci-dessous de nos confrères de GPOne.

L'angle de ces flaps est tel qu'ils créent une sorte de "jupette" en ligne droite, comme à la recherche d'un effet Venturi afin d'augmenter le flux d'air dirigé vers le spoiler du bras oscillant. Dans les virages, en revanche, cette nouvelle surface tend à générer de l'appui.

Dani Pedrosa sur une KTM RC16 dotée d'un bas de carénage profilé Photo de : GPOne

On remarque aussi que l'équipe autrichienne a décidé de concevoir un carénage modulaire, qui peut être démonté en deux parties afin de faciliter les changements pendant les essais.

Les nouveautés visibles sur la RC16 ne s'arrêtent pas là. À l'avant, la moto s'est dotée d'un fairing plus bombé et arrondi, et d'ailerons désormais unis par une partie incurvée qui ressort nettement devant l'entrée d'air, au lieu d'être séparés en deux éléments comme auparavant.

Un renfoncement à l'avant de la Yamaha

Lundi, c'est chez Yamaha que l'on a pu observer un carénage original à l'avant de la M1 pilotée par Cal Crutchlow. Les ailerons, d'abord, surprennent par leur forme très différente de celle vue à Valence avant la pause hivernale. Ils apparaissent ici en deux blocs au design très profilé, avec seulement une petite encoche sur le bord de fuite. Ce ne sont plus les grandes ouvertures dérivées des ailerons de type nœud papillon qui se sont imposées depuis quelques années, beaucoup plus proches ici de la solution aplatie adoptée par Aprilia.

Un fairing à la partie centrale renfoncée sur la Yamaha de Cal Crutchlow Photo de : GPOne

Le carénage en lui-même est également original, bien qu'il suive une idée déjà vue lors du test de Valence en présentant un renfoncement de la partie centrale. Mais tout part d'une entrée d'air qui semble légèrement plus grande, surtout à sa base, comme si le nouveau moteur de la M1 avait besoin de respirer davantage. De son sommet part une large partie creuse centrale qui a pour effet de diriger l'air au-dessus du casque du pilote.

Une retouche discrète sur les flancs de la Ducati

Chez Ducati, c'est sur les flancs de la Desmosedici que l'on remarque un renfoncement dans la partie centrale. On est encore loin de la grande proéminence en forme de marche d'escalier que l'on voit désormais sur l'Aprilia, mais ce qui semble être un ajout en carbone sur la partie la plus avancée des flancs sert également à diriger le flux d'air.

Les ajouts sur les flancs de la Ducati de Michele Pirro Photo de : GPOne

Nouveautés tous azimuts sur l'Aprilia

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer les nouveautés aéro développées par Aprilia, dont le pilote essayeur Lorenzo Savadori a eu six motos à disposition pour ce Shakedown. Mais il est intéressant de noter que la base latérale du carénage montre un pincement qui n'est pas sans rappeler la partie profilée dessinée chez KTM, alors que la partie centrale est plus creusée que jamais.

Lorenzo Savadori sur l'une de ses six Aprilia

Rappelons qu'Aprilia s'est également distingué par des ouvertures de part et d'autre de la bulle, qui ne sont pas sans rappeler le S-Duct que son responsable véhicule, Marco di Luca, a eu l'occasion de développer chez Ferrari en tant qu'aérodynamicien dès 2008.

Bien entendu, les constructeurs n'ont pas commenté les solutions testées durant ces trois jours, mais il sera important de voir si on les retrouve vendredi lorsque les pilotes de course prendront le relais.

