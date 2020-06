Pol Espargaró va quitter KTM et rejoindre Repsol Honda en 2021

Selon les informations de Motorsport.com, la saison 2020 sera la dernière de Pol Espargaró au sein de l'équipe d'usine de KTM. Le pilote espagnol, qui fêtera ses 29 ans la semaine prochaine, a en effet conclu un accord verbal avec Honda, pour rejoindre l'équipe Repsol à partir de 2021.

Arrivé chez KTM en 2017 lors de l'entrée en compétition de la RC16, Espargaró s'est rapidement imposé comme le leader du programme du constructeur autrichien. Dix-septième du championnat au terme de sa première saison, il s'est classé 14e l'année suivante avec un score stable d'une cinquantaine de points, mais avec un premier podium acquis sous la pluie de Valence. En 2019, son capital a atteint les 100 points et, grâce à de régulières entrées dans le top 10 en course, il s'est hissé à la 11e position du championnat. Il s'est également illustré par une qualification en première ligne à Misano, cette fois sur le sec.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2020, Espargaró a informé KTM de son intention de ne pas renouveler son accord. Il a été en contact avec Honda et Ducati ces dernières semaines, ne se fermant aucune porte bien qu'il ait publiquement affirmé que son équipe actuelle restait sa priorité. Finalement, son choix s'est porté sur Honda, alors qu'un guidon était à pourvoir au sein de l'équipe officielle. Il fera donc équipe avec Marc Márquez avec un accord portant jusqu'à la fin de l'année 2022 alors que le Champion du monde en titre est engagé jusqu'en 2024.

Perdre Pol Espargaró sera un coup dur pour KTM, qui avait l'intention de prochainement annoncer le renouvellement de contrat de ses quatre pilotes, à la fois l'Espagnol et son nouveau coéquipier Brad Binder, mais aussi le binôme du team Tech3, Miguel Oliveira et Iker Lecuona. En quelques jours seulement, le constructeur autrichien a vu Espargaró décliner son offre et l'un de ses jeunes poulains, Jorge Martín, s'engager avec Ducati pour lui aussi quitter le giron et rejoindre le team Pramac en 2021.

Ducati, qui n'a jamais présenté de proposition formelle à Pol Espargaró, se concentre maintenant sur la prolongation du contrat d'Andrea Dovizioso, en bonne position pour conserver sa place bien que les discussions n'aient pas commencé sous les meilleurs auspices. Borgo Panigale espère annoncer son renouvellement de contrat avant le début du championnat, prévu pour la mi-juillet − à moins que le vice-Champion du monde ne saisisse une nouvelle opportunité en s'emparant de la place libérée chez KTM.

Sacré Champion du monde Moto2 en 2013, Pol Espargaró avait succédé au palmarès de la catégorie intermédiaire à Marc Márquez, après avoir été son dauphin l'année précédente. Tous deux feront équipe la saison prochaine, si bien qu'Álex Márquez sait avant même d'avoir entamé sa première saison en MotoGP qu'il perdra son guidon.

Malgré tout, dans un contexte très perturbé par la pandémie de COVID-19, tout porte à croire que le HRC souhaite conserver le frère du #93 dans son giron. La logique voudrait donc qu'il soit placé dans l'équipe LCR, où il recevrait une moto officielle et le soutien du constructeur, une situation finalement idéale pour qu'il s'adapte à la catégorie reine sans avoir à subir la pression d'évoluer dans l'équipe Championne du monde et dans l'ombre de son frère.

Cela placerait en revanche l'un des deux pilotes actuels de LCR, Cal Crutchlow et Takaaki Nakagami, sur la sellette pour 2021. Ce dernier est encadré par un programme spécialement basé sur un sponsoring japonais, essentiel au maintien de deux machines dans l'équipe. Quant à Crutchlow, vainqueur par trois fois en MotoGP, il n'a pas fait mystère ces dernières semaines de son intention de poursuivre son engagement avec Honda mais également de contacts avec d'autres équipes.

