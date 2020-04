Pol Espargaró : "Ma priorité est de rester chez KTM"

À l'instar de bon nombre des pilotes MotoGP, Pol Espargaró est sous contrat avec son équipe jusqu'à la fin de la saison 2020. Une saison qui n'a pas encore pu débuter, et que l'on attend aussi tardive qu'intense une fois qu'elle sera lancée, avec plusieurs semaines de retard dues au coronavirus, mais qui promet aussi d'être frénétique en dehors de la piste avec une grande part de l'échiquier 2021 encore à définir.

"C'est une situation compliquée pour ceux qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine. On terminera la saison très tard et pour le contrat il va falloir attendre", concède Pol Espargaró dans une interview auprès de la chaîne Sky en Italie.

Devenu le fer de lance du programme de Mattighofen en 2017, le pilote espagnol a déjà prolongé son contrat une première fois, il y a près de deux ans, se liant avec KTM jusque fin 2020. "Je serais content de rester chez KTM, l'équipe a énormément travaillé", assure-t-il, alors que comme une grande partie des pilotes, y compris ceux des équipes factory, il attendait les premières manches du championnat pour discuter de son avenir.

En première ligne pour observer la progression de la RC16, Pol Espargaró compte pour le moment un podium à son actif mais il peut surtout s'enorgueillir d'avoir doublé sa moisson de points entre ses deux premières années chez KTM et la troisième. Fort des progrès supplémentaires accomplis cet hiver, il veut désormais franchir un autre cap en course. "Cette année, il faut que l'on obtienne de bons résultats pour comprendre si ma place est ici ou dans une autre équipe", souligne-t-il.

"On parle avec toutes les équipes, pour comprendre quelles sont les intentions de tout le monde pour l'année prochaine. Je dois dire que ma priorité est de rester chez KTM et de voir quels seront nos résultats, pour voir s'ils sont aussi excellents que je l'espère et comprendre quoi faire de ma carrière", ajoute Pol Espargaró. "J'ai 28 ans et c'est un moment déterminant pour ma carrière, parce que les jeunes comme Quartararo montent vite. Ça n'est pas facile d'être devant avec une moto qui n'est pas au top."

Lorsqu'il lui est demandé si travailler avec Gigi Dall'Igna − et donc rejoindre Ducati − pourrait l'intéresser, le pilote catalan ne se ferme aucune porte : "On sait tous que Gigi n'est pas seulement une personne qui s'y connaît beaucoup en technique et en moto. Il est malin, intelligent, il cherche toujours de nouvelles voies que les autres n'empruntent pas. Il suffit de voir comment allait Ducati avant lui et comment ils vont maintenant avec lui. Ils sont devenus des gagneurs. Ça me plairait, bien sûr, mais le staff que l'on a chez KTM est très fort, je suis très content et avec eux aussi on pourra obtenir de bons résultats."

