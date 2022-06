Pol Espargaró serein pour son avenir : "J'ai plusieurs options"

Charger le lecteur audio

La grille 2023 du MotoGP est encore loin d'être figée, et il est difficile à l'heure actuelle de projeter le schéma final. S'il y a encore quelques semaines, Pol Espargaró estimait qu'on verrait peu de changements en raison du risque que représente le fait de passer d'un constructeur à un autre, les choses ont bien évolué depuis dans la plupart des équipes, le jeu des chaises musicales ayant finalement été provoqué par la décision de Suzuki de quitter la catégorie en fin de saison.

Espargaró en a été directement impacté, puisqu'immédiatement des rumeurs annonçant l'arrivée de Joan Mir à sa place l'an prochain ont circulé. Si personne n'a encore officiellement confirmé l'information, certains éléments montrent de plus en plus clairement qu'Espargaró ne sera plus dans le team Honda officiel, à commencer par son évincement du développement de la RC213V ces derniers temps.

Mais si l'Espagnol apparaît frustré par les performances de sa moto, il affirme être bien plus serein concernant son avenir, qui semble se préciser. "On a plusieurs options. Je suis content parce qu'on peut choisir, ce qui n'est vraiment pas facile en MotoGP par les temps qui courent", a-t-il déclaré lundi à l'issue du test de Barcelone. "On n'est qu'à la phase initiale car il y a d'autres pilotes qui négocient et d'autres options sur la table dont l'arrivée ou non n'est pas claire. On va attendre un peu, mais la vérité c'est que je suis très serein par rapport à ça."

La porte de l'équipe officielle semble se refermer chez Honda, mais pas celle du team satellite LCR, chez qui il aurait une possibilité d'aller. "Je ne sais pas, j'ai une option pour rester, on est en train d'y réfléchir, mais je ne sais pas", a-t-il commenté.

S'il paraît avoir son avenir entre les mains, Espargaró souhaite néanmoins parvenir à performer avec sa machine actuelle, et se montrer optimiste par rapport au travail effectué lors du test. Enfin en mesure d'essayer les pièces réservées jusqu'à maintenant à Marc Márquez et Takaaki Nakagami, il a senti du mieux, qu'il reste néanmoins à confirmer.

"Moi, ce que je veux, c'est commencer à décrocher des résultats. Ce qui ne m'attire pas, c'est terminer huitième ou dixième, ce n'est pas ce que je veux, ni moi ni personne. Mais il y a des problèmes que l'on doit résoudre [avec la moto], et je suis très obstiné. Quand les choses ne vont pas bien je préfère travailler, et non pas jeter l'éponge et m'en aller. On a passé un cap à ce test alors on va voir si on est capables de le montrer en piste lors des prochaines courses", a-t-il ajouté.

Avec Germán Garcia Casanova