Pol Espargaró estime qu'il y aura peu de transferts pour 2023

Contrairement aux précédentes vagues de signatures de contrats en MotoGP, le calendrier se décale cette année vers la partie européenne du championnat, reprenant semble-t-il un rythme plus calme que l'on connaissait par le passé. Sans aller jusqu'à penser que les annonces seront à attendre au mois d'août, comme le voulait une certaine tradition il y a encore quelques années avec la manche de Brno comme étape charnière des accords, plusieurs pilotes n'ont pas encore entamé les négociations avec leur équipe, actuelle ou future.

Hier notamment, Aleix Espargaró, pourtant certain de vouloir rester chez Aprilia et récemment informé du souhait du constructeur de prolonger également cette union, indiquait ne pas encore avoir commencé à discuter du nouveau contrat de deux ans qu'il souhaite. Rares sont aujourd'hui les pilotes à disposer d'un contrat allant au-delà de la saison en cours, et alors que le championnat aborde sa quatrième manche, les spéculations vont bon train. Elles sont alimentées notamment par le fait que les deux derniers pilotes titrés dans la catégorie reine n'ont pas encore annoncé leurs plans, Fabio Quartararo ayant encore botté en touche jeudi lorsqu'il a été interrogé sur le sujet.

Insatisfait par les développements apportés à la Yamaha pour cette nouvelle saison, le Français ne cache pas être ouvert au changement. Bien que celui-ci reste hypothétique à ce stade, il n'a pas écarté l'éventualité qu'il puisse se laisser tenter par Honda le week-end dernier lorsque les bruits de couloir faisant état de l'intérêt du HRC à son égard lui ont été rapportées.

En ligne de mire de ces spéculations se trouve Pol Espargaró, dont le contrat avec le HRC court lui aussi jusque fin 2022 alors que Marc Márquez est engagé jusqu'en 2024. Les rumeurs de son remplacement ne sont pas nouvelles, et Alberto Puig les a déjà fermement démenties début février lorsqu'elles faisaient état d'une possible arrivée de Joan Mir chez Honda. Depuis, le cadet des frères Espargaró a pu afficher des performances en hausse, et même toucher du doigt la victoire au Qatar, mais lui non plus n'a pas encore entamé de discussions pour son avenir. "Pas pour le moment", confirmait-il jeudi depuis Austin.

Pour autant, Espargaró se veut confiant : "J'ai vu beaucoup de rumeurs et de noms évoqués, mais pour le moment, je suis très content d'où je suis. Honda est content de moi. Pour le moment, je suis plus rapide que ceux dont on parle pour prendre ma moto, donc je ne suis pas super inquiet ! Blague à part, ça viendra dans les prochaines courses. Il est encore trop tôt, on n'a fait que trois courses et il semble que cette année, tout se passe plus calmement que les autres années."

Malgré le nombre de pilotes sans contrat pour 2023, l'Espagnol est convaincu au fond de lui que le plateau changera peu. Lui qui a connu le passage du clan Yamaha à KTM, puis de KTM à Honda, il sait pertinemment que tout changement de constructeur implique une grosse phase d'adaptation et le risque de ne pas réussir à s'adapter.

"Au final, je ne vois pas beaucoup de changements de moto dans la catégorie. Je ne sais pas, mais la catégorie est arrivée à un stade où les motos ont un pilotage très particulier, les pilotes ont aussi une façon particulière de piloter la moto, donc il faut que ça corresponde et c'est difficile. C'est risqué de changer parce que le niveau est tellement élevé qu'un changement de moto, même s'il semble meilleur, est risqué. Ça peut mettre fin à votre carrière. Le niveau est très élevé et il faut étudier attentivement où aller et ce que l'on veut faire."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud