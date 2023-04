Aprilia prêt à gérer les "problèmes" entre Espargaró et Viñales

Après plus d'un an d'adaptation, Maverick Viñales parvient désormais à tirer le meilleur de l'Aprilia et a même décroché les meilleurs résultats de la marque depuis le début de la saison, ce qui lui permet de pointer à la quatrième place du championnat, nettement devant son coéquipier Aleix Espargaró, lointain 13e alors qu'il portait les espoirs de la marque l'an passé.

En termes de performances, le duo ibérique reste très proche, ce qui est susceptible de mener à des duels en piste, une situation qu'Aprilia va devoir apprendre à gérer. Espargaró assure que "pour l'instant, le respect est de mise" mais Massimo Rivola s'attend à devoir appréhender des tensions à un moment de la saison, tout en faisant confiance à ses pilotes pour contrôler leur agressivité.

"Je sais que tôt ou tard, il y aura un problème entre eux mais les choses étaient assez claires avant le début de la saison", a déclaré le directeur général d'Aprilia Racing dans le podcast du MotoGP. "Au final, ils savent que la clé est de se respecter et qu'ils auront l'opportunité de le montrer sur la piste et en dehors."

"Ils savent mieux que nous ce qu'ils font en course", a ajouté Rivola. "Le niveau des pilotes MotoGP est très, très élevé actuellement. On parle de pilotes qui peuvent calculer au centimètre près où placer leurs roues. Leur façon de penser, la rapidité à laquelle ils le font, sont exceptionnelles. S'ils ont l'esprit clair, ils roulent d'une façon, s'ils ont quelque chose contre quelqu'un, ils pilotent différemment. Avec Aleix et Maverick en particulier, j'apprécie le fait qu'il y ait de petites bagarres, surtout en course sprint."

Les deux pilotes Aprilia se sont en effet directement affrontés dans les courses sprint de Portimão et Termas de Río Hondo cette année, causant quelques sueurs froides dans le garage de la marque, mais Rivola a jugé ces duels plutôt sains puisqu'ils ont démontré le respect entre Espargaró et Viñales.

"À ce moment précis j'ai un peu paniqué mais ils l'ont fait d'une façon très sportive. Au final, la question est 'fallait-il le faire ou pas en prenant en compte les chronos ?' Peut-être pas mais parfois, il est également bon qu'ils se confrontent l'un à l'autre. C'est leur façon de communiquer et je le comprends très bien."

Aleix Espargaró et Maverick Viñales

"Depuis mes 30 ans, je travaille tout le temps avec des pilotes et je pense comprendre assez bien ce qu'ils ont à l'esprit dans ces moments-là, quand ils font quelque chose ou ne le font pas. Ils peuvent dire des choses différentes à la presse mais je pense savoir. J'apprécie vraiment qu'ils respectent ce qu'ils font en piste."

"Le meilleur moment après la course sprint est que dès qu'ils sont rentrés au box, ils sont allés se voir et se sont pris dans les bras. C'était un moment amusant et sympa. Évidemment, c'était pour des positions qui n'étaient pas suffisamment bonnes mais il faut prendre ce que les courses nous donnent et en tirer le meilleur."

Deux pilotes à leur meilleur niveau

Si Aprilia en est à se poser ces questions sur cette rivalité interne, c'est parce que l'équipe a enfin réussi à former un duo très performant. Pendant plusieurs saisons, le constructeur se reposait surtout un Aleix Espargaró manquant de régularité mais selon Massimo Rivola, le Catalan est aujourd'hui arrivé à maturité.

"Je ne veux pas parler de revanche, mais pour moi c'est un pilote qui était toujours à la limite et quand je suis arrivée en 2019, il tombait parfois mais il donnait tout ce qu'il pouvait et n'acceptait pas d'être à l'arrière. Il faut qu'un pilote ait ça en lui. Je suis très content qu'on ait grandi ensemble et qu'il ait décroché le premier succès d'Aprilia parce que je pense qu'il le méritait. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le 'capitaine'."

Dans ce rôle de leader, Aleix Espargaró a peut-être contribué à faire entrer le loup dans la bergerie avec le recrutement de Maverick Viñales, déjà son coéquipier en 2015 et 2016 chez Suzuki, et qui est resté son ami. Rivola a sollicité son avis avant d'engager celui qui venait de se séparer de Yamaha avec fracas : "J'ai demandé à Aleix 'quelles sont tes sensations, tu penses qu'il peut le faire ?' Donc il se comporte vraiment comme un capitaine. C'est toujours le cas et maintenant, en un sens c'est un problème parce que Maverick est très concentré."

Maverick Viñales

Viñales est en effet capable de se mesurer à Espargaró, contrairement à ses précédents coéquipiers. Le #12 s'est adapté à sa machine et Aprilia a tout fait pour le mettre dans les dispositions optimales, ce qui s'est notamment manifesté par le recrutement de Manuel Cazeaux, son ancien chef mécanicien chez Suzuki dont il est très proche.

"Je pense que Maverick veut montrer qu'il est le genre de pilote qui peut remporter le titre. Je crois totalement qu'il peut y arriver. Au cours de sa carrière, et surtout dans ce qu'il lui est arrivé quand il est arrivé en quittant Yamaha juste avant de nous rejoindre, il n'a pas facilement trouvé la confiance. On doit l'aider à construire sa confiance."

"Je pense que tout ce que l'on a fait, techniquement et humainement, a plutôt bien fonctionné, et je sens qu'il est vraiment sur la bonne voie. Je le vois plus concentré que jamais, même si ça ne fait pas beaucoup d'années que je travaille avec lui. Je peux faire confiance à Maverick pour être l'un des principaux acteurs cette année."

"On ne découvre pas le talent de Maverick, tout le monde le connaît", a précisé Rivola. "Pour moi, c'est un genre de défi de tirer le meilleur de lui, de lui apporter de la stabilité. La stabilité paie toujours. On l'a vu avec Aleix, la stabilité a payé, et je suis certain que ça fonctionnera avec Maverick. Ce qui est bien, c'est qu'on a des pilotes avec un plan pour l'avenir. On n'a pas à réfléchir à ce qu'il va se passer, juste à être les plus rapides possibles. C'est le plus important."