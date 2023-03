Essais 2 - Miller crée la surprise et pulvérise le record !

Charger le lecteur audio

Le soleil est revenu au-dessus du circuit de Portimão, à temps pour la seconde séance d'essais du Grand Prix du Portugal MotoGP. Très vite, les pilotes ont envahi la piste et les meilleurs chronos ont rivalisé avec ceux de ce matin puisque l'on a vu Maverick Viñales se positionner au sommet en 1'38"8 dès sa première série de tours, suivi de près par Jorge Martín, l'un des animateurs de la matinée.

Au bout d'un quart d'heure seulement, la séance a toutefois dû être suspendue, pour ce que les organisateurs ont décrit comme un problème technique. Après 30 minutes de suspension, elle a pu reprendre, avec pour premier objectif de préparer les courses de ce week-end, le sprint de samedi après-midi et l'épreuve principale de dimanche. Mais compte tenu du nouveau découpage des week-ends, il était également essentiel de partir en chasse du meilleur chrono pour tenter d'obtenir dès aujourd'hui une place en Q2.

Après Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio ce matin, d'autres pilotes ont mordu la poussière dès le début de cette seconde séance. D'abord Pol Espargaró et Joan Mir, puis Marco Bezzecchi et le rookie Augusto Fernández, tous deux piégés sur le flanc gauche de leurs pneus dès la reprise après le drapeau rouge.

D'autres ont eu plus de chance, à l'image de Pecco Bagnaia qui n'a pas tardé à se montrer, en se rapprochant à 16 millièmes du temps posté ce matin par Álex Márquez, avant une nouvelle amélioration de 13 millièmes par Maverick Viñales. Le cap de la mi-séance était tout juste passé lorsque Marc Márquez a produit la première amélioration nette mais, dans la foulée, Jorge Martín a sorti l'artillerie lourde : avec un chrono de 1'38"370, le pilote Pramac a explosé le record absolu de la piste, datant des qualifications disputées sur place il y a deux ans, et donné le coup d'envoi d'une dernière partie de séance à l'enjeu déjà élevé.

Bien qu'occupé à limer le bitume en pneus usés à cet instant, Fabio Quartararo se trouvait à une septième place salvatrice alors qu'approchait le dernier tiers de la séance. Le leader Yamaha était alors l'un des cinq pilotes du top 10 à ne pas piloter de Ducati, avec Marc Márquez sur Honda, et Maverick Viñales, Aleix Espargaró et Miguel Oliveira sur Aprilia.

Avec les améliorations coup sur coup d'Álex Márquez et de Joan Mir, qui se sont momentanément portés dans le trio de tête, Johann Zarco est sorti du top 10, dernier pilote désormais à ne pas avoir amélioré sa performance matinale. Il restait encore 14 minutes pour établir le classement final lorsqu'Aleix Espargaró a une nouvelle fois fait évoluer la référence en bouclant un tour en 1'38"253.

Grosse chute de Pol Espargaró et deuxième drapeau rouge

La séance a dû être suspendue une seconde fois à cet instant après une grosse chute de Pol Espargaró au virage 10. Les pilotes RNF venaient tout juste de tomber eux aussi, Raúl Fernández au virage 13 et Miguel Oliveira devant le #44, dans un énorme highside sans lien avec la chute du pilote Tech3. Pol Espargaró a pour sa part été désarçonné par sa machine au sommet d'une crête, avant de finir sa course contre le mur de pneus.

Il se trouvait près des protections de bord de piste lorsqu'il a été pris en charge par les secours, qui l'ont rapidement déclaré conscient. Il a fallu de longues minutes avant qu'il soit évacué sur une civière, avec toutes les protections nécessaires. On a su plus tard qu'il était transporté vers l'hôpital.

La séance a finalement repris pour les 14 minutes restantes. Luca Marini, qui venait de sortir du top 10 est à son tour parti à la faute alors qu'il était lancé dans un tour rapide. Une chute dont le pilote VR46 s'est relevé sans mal, mais assurément survenue au plus mauvais moment alors que tout se jouait pour l'accès direct à la Q2.

Martín a rapidement repris la première place à Aleix Espargaró avec un premier chrono en 1'37, très vite battu par Bagnaia. Le Champion du monde s'est installé en tête avec un temps de 1'37"856, reléguant à une demi-seconde son coéquipier Enea Bastianini, qui a pourtant réussi à cet instant à se propulser au quatrième rang après une journée jusqu'alors discrète.

Bagnaia s'est cependant arrêté en bord de piste quelques instants plus tard, en proie à un problème technique sur sa Ducati et donc privé des dernières minutes de la séance. Mais Ducati pouvait largement compter sur ses autres représentants : Bezzecchi, Marini et Zarco se sont tour à tour hissés parmi les premières places. Dans le coup depuis ce matin, Viñales est venu s'en mêler en prenant les commandes avec son Aprilia.

Et puis, à deux minutes de la conclusion, la surprise est venue de… Jack Miller ! Le nouveau pilote KTM a bouclé un tour en 1'37"709 qui l'a positionné au sommet, alors même que son coéquipier Brad Binder est resté englué en bas de classement, gêné par des douleurs cervicales depuis ce matin.

Le haut du classement n'a plus évolué et c'est donc Miller qui s'est adjugé le record et la meilleure place à la veille des qualifications, devant l'Aprilia de Viñales et la Ducati de Bagnaia. Deux autres Desmosedici, celles de Marini et de Martín, complètent le top 5 devant la Yamaha de Fabio Quartararo.

À l'issue de cette première journée, on connaît déjà les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2 et ceux qui devront en passer par la Q1 pour se qualifier samedi midi. Bastianini a réussi à conserver sa place dans le top 10, de même que deux autres pilotes du groupe Ducati, Johann Zarco et Marco Bezzecchi, et Aleix Espargaró sur l'Aprilia. Marc Márquez a, lui, hérité de la 14e place après être tombé dans les derniers instants de la séance. Il est devancé par son frère Alex, auteur d'une bonne première journée sur la Ducati, et des RC213V pilotées par Joan Mir et Álex Rins.

