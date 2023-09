Essais - Bezzecchi en tête, Quartararo et Zarco envoyés en Q1

Avec une température ambiante de 30°C et de 44°C au sol, le soleil était encore très présent pour cette heure d'essais décisive au Grand Prix de Saint-Marin, puisque les dix premiers de cette séance allaient assurer leur présence en Q2, avec seulement deux places supplémentaires à prendre en Q1 samedi matin.

Les pilotes Ducati ont une nouvelle fois rapidement monopolisé les premières places. Après le premier run, Marco Bezzecchi était en tête devant un représentant d'Aprilia, Maverick Viñales, et quatre autres pilotes roulant sur des Ducati : Jorge Martín, Michele Pirro (engagé en wild-card) Luca Marini et surtout Pecco Bagnaia, qui a vite réalisé une performante rassurante puisqu'on le sait touché par des douleurs au genou droit après sa chute à Barcelone.

Les améliorations se sont faites plus rares au cœur de la séance, ce qui n'a pas empêché Martín puis Dani Pedrosa, lui aussi présent en wild-card ce week-end, de se porter en tête. Lorsqu'il a repris la piste avec un pneu tendre à l'arrière, Pedrosa a amélioré sa référence d'un dixième. Toujours en piste avec un medium, Martín a fait mieux que son compatriote de 0"037. Jack Miller a de son côté connu une chute sans gravité.

À dix minutes de la fin de la séance, Bezzecchi a pris la tête mais Viñales a fait nettement mieux, de quatre dixièmes. Avant le dernier relais des pilotes, Bagnaia n'était plus que dixième. Johann Zarco et Marc Márquez faisant quant à eux des pilotes hors du top 10. Raúl Fernández et Pol Espargaró se sont éliminés de la lutte en chutant, ce qui a entraîné un drapeau jaune et donc de nombreuses annulations de chronos.

Différentes améliorations ont fait sortir Bagnaia et Fabio Quartararo des dix premières places. Le Français a réintégré les positions qualificatives, tout comme Marc Márquez, tandis que Bagnaia a fait face à un drapeau jaune provoqué par une chute à haute vitesse pour Aleix Espargaró, ce qui a entraîné l'annulation du sixième chrono qu'il venait de réaliser. Resté prostré quelques instants après s'être retourné plusieurs fois dans les graviers, Espargaró a pu se relever.

Sous le drapeau à damier, Bezzecchi a repris le commandement, record de la piste à la clé, et Bagnaia a facilement assuré sa place dans le top 10. Cette amélioration a contribué à faire dégringoler Quartararo au 13e rang. Aleix Espargaró, auteur du 12e temps, Jack Miller, 17e, et Johann Zarco, seulement 18e, devront aussi disputer la Q1 samedi matin.

Parmi les pilotes déjà assurés de participer à la Q2, on retrouve Viñales, auteur du deuxième temps devant Pedrosa, Martín, Marini et Marc Márquez, qui ne s'était plus qualifié directement en Q2 depuis le Mugello. Le sextuple Champion du MotoGP a profité d'un tour dans la roue de Pedrosa. Bagnaia a finalement pris la septième place devant Álex Márquez, Brad Binder et Raúl Fernández.

À noter que Stefan Bradl a continué ses expérimentations avec sa Honda. L'Allemand, engagé en wild-card ce week-end, roule avec une moto dotée de nombreuses évolutions en vue du test de lundi, avec visiblement un mass dampeur, un nouveau châssis et un échappement modifié.

