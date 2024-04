Essais - Martín et Viñales prennent de l'avance !

La séance décisive pour qualifier dix premiers pilotes en Q2, la phase finale des qualifications qui auront lieu samedi, a vu le meilleur temps de Jorge Martín assorti d'une grosse amélioration du record du COTA. Maverick Viñales a tenu le rythme du pilote Pramac, n'échouant finalement que pour 76 millièmes.

Dès les premières minutes de cette séance de vendredi après-midi, le meilleur temps de la matinée était battu lorsque le leader du championnat a bouclé un tour en 2'03"0. Enea Bastianini, Maverick Viñales, Pedro Acosta : les noms qui s'étaient mis en évidence ce matin étaient à nouveau dans le coup dès ce début de séance. C'est le pilote Aprilia qui a pris l'avantage dans ce trio en parvenant à se porter à moins de cinq centièmes de Martín après la première série de tours, tandis qu'Acosta et Bastianini apparaissaient alors en 2'03"2.

Peu avant la mi-séance Marc Márquez a hissé sa Ducati aux couleurs de Gresini à la troisième place. Dans la foulée, Viñales a pris la tête avec le premier tour bouclé en moins de 2'03. C'était le début de grands chamboulements dans le classement, les pneus tendres étant déjà massivement présents sur les motos. On a alors vu Franco Morbidelli se porter à la troisième place, Álex Márquez faire une apparition dans le top 10, puis Jorge Martín repasser en tête en 2'02"888.

Le nouveau temps de référence établi par l'Espagnol a tenu jusqu'à la dernière partie de la séance, avant la réplique de Viñales, à un quart d'heure du drapeau à damier. L'amélioration était cette fois notable, l'Aprilia #12 ayant bouclé son tour en 2'02"394. Marc Márquez, qui dispute son 250e Grand Prix et retrouve l'un de ses circuits fétiches, n'avait pas l'intention de rester si discret et il l'a prouvé en faisant une nouvelle apparition dans le groupe de tête, l'un des premiers à se lancer à l'assaut du chrono.

Cette phase de time attack allait réserver bien des surprises, du passage de Miguel Oliveira aux premières places alors qu'il avait vécu l'intégralité de la séance au milieu des motos japonaises, en bas de classement, jusqu'au leadership brièvement pris par Fabio Di Giannantonio, en passant par le gros temps posté par Franco Morbidelli, sans bénéficier d'aspiration.

Nouveau record pour Martín

Pas vraiment concerné par ces performances n'offrant à leurs auteurs que des apparitions peu durables parmi les premières places, Martín a sorti l'artillerie lourde. À la clé : un chrono de 2'01"397, synonyme de nouveau record de la piste, très largement sous le précédent, et d'une avance passée à plus de six dixièmes sur la concurrence !

Lorsque les pilotes ont transité par les stands pour changer de pneu arrière une dernière fois, Pecco Bagnaia ne figurait pas dans le top 10 qui intéressait tout le monde. L'Italien a cependant réussi sa mission dans son dernier run, en se portant à la troisième place, suivi comme son ombre par Acosta qui en a tiré la quatrième position. C'est seul quant à lui que Viñales s'est rapproché à 0"076 de Martín.

Sous le drapeau à damier, le classement a changé une dernière fois, avec le troisième temps de Marc Márquez, qui a pris deux millièmes d'avance sur Bagnaia, puis la septième place décrochée par Morbidelli. Les autres pilotes directement qualifiés pour la Q2 sont Aleix Espargaró, Enea Bastianini et les pilotes VR46, Fabio Quartararo et Marco Bezzecchi, tous dans la même seconde que Martín.

Parmi ceux qui ont manqué le coche, on notera que les deux pilotes KTM sont concernés. Brad Binder s'en sort avec le 14e temps après avoir divisé par deux son retard dans son avant-dernier tour, lui qui se trouvait jusqu'alors parmi les dernières places.

Les pilotes Honda et Yamaha ont passé la séance en fond de classement. C'est Fabio Quartararo qui a été le plus rapide de ce petit groupe, obtenant la 17e place, tandis que Johann Zarco a pris la 19e position. À noter la chute de Joan Mir, la seule de cette séance, survenue dans le virage 15 alors qu'il essayait de rester au contact de Bagnaia, Acosta et Álex Márquez dans les derniers instants.

Lire aussi : MotoGP Le programme du GP des Amériques MotoGP 2024

GP des Amériques MotoGP - Essais