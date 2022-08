Les essais de pré-saison 2023 débuteront à Sepang en février

Charger le lecteur audio

Les contours du calendrier MotoGP 2023 se dessinent peu à peu. Cette semaine, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) a officialisé la tenue du Grand Prix du Portugal comme première manche du prochain championnat. Alors que le Qatar doit céder cette place afin que des travaux soient menés sur le circuit de Losail, c'est Portimão qui accueillera le coup d'envoi de la saison, avec une épreuve qui se tiendra du 24 au 26 mars.

La FIM précisait également que le circuit portugais accueillerait des essais de pré-saison, à une date devant encore être définie. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le programme attendu pour les semaines précédant la reprise de la compétition.

D'après les informations de Motorsport.com, la trêve du MotoGP l'hiver prochain sera en effet rompue à Sepang, avec des essais qui débuteront le 5 février. Il y aura d'abord un Shakedown Test, séance de trois jours réservée aux pilotes essayeurs et aux rookies. Dans la foulée, le premier test officiel et collectif se tiendra du 10 au 12 février, toujours en Malaisie.

La préparation en piste se poursuivra un mois plus tard, avec un test à Portimão les 11 et 12 mars. Le circuit portugais accueillera également des essais officiels pour les catégories Moto2 et Moto3.

Deux semaines plus tard, donc, le paddock se retrouvera en Algarve pour ce qui sera le premier lancement de saison sur le sol européen depuis 2006, dernière année où Jerez avait tenu cette mission. On le sait, une campagne a en partie fait exception, celle de 2020 qui a bel et bien débuté au Qatar mais uniquement pour les catégories Moto2 et Moto3, dont les équipes et pilotes étaient déjà présents sur place, contrairement à ceux du MotoGP dont la venue à Losail s'était soudain révélée impossible après l'apparition de la pandémie. Il avait fallu attendre quatre mois pour que se tienne la première course de la catégorie reine, à Jerez.

Outre ces premiers éléments, le reste du calendrier 2023 n'est pas encore connu. On peut toutefois pressentir quels circuits composeront le programme de la saison compte tenu des contrats en cours.

