"Triste" de sa situation, Ezpeleta pousse Lorenzo à se décider

Bien que plus haut dirigeant de l'entreprise aux manettes du MotoGP, Carmelo Ezpeleta a toujours été très proche de tous les pilotes participant au championnat. C'est ainsi qu'on l'a vu dimanche, sitôt la course de Sepang terminée, filer tout droit vers le stand du team LCR afin de féliciter Johann Zarco pour sa performance, alors que le Français avait évolué en huitième position avant de tomber suite à un contact avec Joan Mir.

Une situation aussi dramatique que celle que traverse Jorge Lorenzo ne peut donc qu'inquiéter l'empathique patron de la Dorna. Car le Majorquin a été l'un des pilotes les plus en vue de la dernière décennie, avec trois titres remportés entre 2010 et 2015 chez Yamaha, un contrat de plusieurs millions avec Ducati en 2017 puis un autre avec Honda, qui avait fait les gros titres l'an dernier en l'associant à Marc Márquez pour cette saison et la suivante.

Mais cette première année au guidon de la RC213V est indéniablement un échec, pour ne pas dire une souffrance. En Malaisie, Lorenzo s'est classé 14e, à 34 secondes du vainqueur, obtenant ses deux premiers points en cinq courses. La semaine précédente, il avait franchi la ligne d'arrivée en 16e position, cette fois à plus d'une minute du vainqueur, son coéquipier Marc Márquez. Alors que touche à sa fin une saison qui promettait des émotions fortes grâce à ce binôme sensationnel, Lorenzo n'est que 19e du championnat, avec seulement 25 points, soit 370 de moins que son voisin de stand.

Désormais, Carmelo Ezpeleta encourage Jorge Lorenzo à faire un choix quant à ce qu'il souhaite faire, qu'il s'agisse de continuer à courir, de mettre un terme à sa carrière ou de prendre une pause. "Je pense que Lorenzo doit prendre une décision. Je m'entends très bien avec lui et je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il doit réfléchir à ce qu'il veut faire de sa vie. S'il s’avère que ce qui se passe c'est que son dos lui fait très mal, alors voilà", explique Ezpeleta à Motorsport.com.

Lire aussi : Lorenzo a besoin d'au moins un mois sans course pour guérir

"Jorge doit commencer à se demander s'il peut se remettre et redevenir le Lorenzo que nous connaissons tous, ou pas. Et ce, en somme, pour lui et pour le championnat. Je n'aime pas voir quelqu'un d'aussi bon que lui terminer 19e", poursuit le promoteur du MotoGP.

"Je ne pense pas qu'il puisse se forcer plus qu'il ne le fait. S'il s'avère qu'après son dernier accident d'Assen il ne va pas bien, il doit réfléchir à ce qu'il veut faire et décider s'il arrête de courir ou pas", insiste Ezpeleta, avant d'ajouter : "Mais je suis convaincu que si vous expliquiez ce qui est en train de se passer au Lorenzo qui a couru à Assen en 2013 avec une clavicule opérée depuis peu, il ne le comprendrait pas. Cela me rend triste de le voir comme ça."