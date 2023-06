Fabio Quartararo s'est blessé à la cheville en courant

Fabio Quartararo a ajouté son nom à la longue liste des pilotes diminués physiquement. Après les nombreuses blessures consécutives à des chutes depuis le début de la saison et la blessure d'Aleix Espargaró à vélo, le Français s'est fait mal à la cheville et au pied gauche en tombant alors qu'il était parti courir cette semaine, ce qui va nécessiter des examens.

"Je suis tombé en courant", a déclaré Quartararo à son arrivée à Assen ce jeudi. "Je me suis tordu la cheville et le gros orteil. Je vais passer une radio dans une heure [à 13h00] donc j'espère que ce n'est rien de sérieux."

"Je suis allé courir et j'ai percuté quelque chose", a-t-il précisé, préférant prendre la situation avec second degré : "C'est dangereux de courir !"

L'examen a révélé une fracture au niveau d'un orteil et le MotoGP a annoncé que Quartararo devra être à nouveau examiné après la première séance d'essais du week-end aux Pays-Bas.

La douleur aura-t-elle des conséquences ce week-end ? "Je dirais que non mais c'est sûr que je vais prendre des antidouleurs parce que c'est [la jambe avec laquelle] je dois passer les rapports, mettre du poids pour les changements de direction, donc je vais être beaucoup plus fatigué. Mais ça fait partie du boulot."

Assen, une course importante pour évaluer la Yamaha

Cette blessure pourrait venir compromettre un week-end important pour Fabio Quartararo et Yamaha. Souvent performant sur le circuit d'Assen, où il s'est imposé l'année de son titre en 2021, le Niçois y voit un bon baromètre du niveau de la M1 après un Grand Prix d'Allemagne très décevant.

"Pour moi, c'est vraiment une piste où si on n'est pas rapides, on ne sera rapides nulle part. C'est l'un de mes circuits préférés. À titre personnel, j'ai toujours été rapide sur cette piste. Même si on a certaines difficultés sur la moto, au Sachsenring on s'attendait à être rapides et on ne l'a pas été, donc j'espère qu'on pourra décrocher un bon résultat et partir en vacances bien placés."

Après avoir évalué deux châssis et différentes nouveautés en début d'année, Fabio Quartararo a décidé d'en abandonner la quasi totalité pour se rapprocher d'une base plus familière avant la pause estivale, sans que cela ait permis de réels progrès pour le moment. Le pilote Yamaha espère que sa moto va évoluer mais ignore quels sont les plans du constructeur : "À chaque fois qu'on a testé quelque chose, ce n'était pas mieux. C'était toujours une situation où on ne savait pas si ce que l'on avait testé apportait un progrès clair. Évidemment, on utilisera [des nouveautés] mais il n'y a rien de véritablement prévu."

Fabio Quartararo

"J'espère qu'il y a un plan parce qu'on a beaucoup de mal", a-t-il ajouté. "Avec ce que l'on a, c'est dur de progresser donc j'espère qu'ils vont trouver quelque chose pour que je puisse attaquer plus sur la moto."

Quartararo espère ne pas avoir à attendre le dernier test avant la fin de la saison, après le GP de Saint-Marin, puisqu'il servira surtout à préparer la saison 2024 : "Le test de Misano, ça sera pour la moto de l'an prochain. J'attends Misano mais je ne m'en soucie pas vraiment parce que je veux des choses pour cette année. L'an prochain, c'est autre chose, je veux être performant maintenant. Évidemment, je veux être performant l'an prochain mais on n'est pas encore à la mi-saison et il n'y a rien de vraiment prévu. Je sais que les autres progressent toujours en cours de saison donc c'est ma plus grosse inquiétude."

Et pour 2024, Quartararo espère cette fois disposer d'une Yamaha radicalement différente : "J'attendais de plus gros changements sur la moto de cette année mais rien n'a vraiment fonctionné pendant la pré-saison donc on a presque tout repris des dernières années. Pour l'an prochain, j'espère vraiment un gros changement."

Une autre inconnue pour la saison 2024 concerne l'identité du coéquipier de Fabio Quartararo, Franco Morbidelli ayant soufflé le chaud et le froid quand à sa volonté de rester et les décisions du pilote comme du constructeur se faisant encore attendre. El Diablo préfère se tenir éloigné des discussions : "Je pense que quel que soit celui qui arrivera ou restera dans l'équipe, je n'aurai pas vraiment de préférence. Je préfèrerais naturellement quelqu'un qui aurait de l'expérience en MotoGP, mais la personne, je ne m'en soucie pas vraiment."