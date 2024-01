Comment la carrière de Quartararo a été relancée en 2018

Fabio Quartararo est arrivé en Championnat auréolé de deux titres en Moto3 espagnol, le second conquis après avoir écrasé la saison 2014 avec neuf victoires et deux deuxièmes places en 11 courses. Il était donc très attendu à ses débuts en Moto3 mais a eu du mal à confirmer. Si sa première saison l'a vu décrocher deux pole positions et deux podiums, pour prendre la dixième place du championnat, il n'a jamais reproduit ces performances l'année suivante, conclue au 13e rang.

Quartararo a néanmoins pu accéder au Moto2 en 2017, mais ses résultats sont restés discrets : une sixième place à Misano est restée sa meilleure performance de l'année et il a encore dû se contenter de la 13e place au championnat. En 2018, le Français a changé d'univers en signant chez Speed Up, où sa carrière a trouvé un nouvel élan. Discret en début de saison, Quartararo a signé un succès marquant à Barcelone, et il attribue ce déclic au soutien reçu au sein de l'équipe italienne.

"La première fois que je suis arrivé en Moto3, on disait que j'étais le nouveau Márquez", s'est souvenu Quartararo dans le podcast officiel du MotoGP. "Et ça a finalement été une étape difficile pour moi. Je me suis blessé, il y a eu de mauvaises décisions. Pendant trois ans et demi, j'ai vraiment eu du mal."

"Chez Speed Up, Luca [Boscoscuro, patron de l'équipe] a été très bon avec moi parce qu'il a vu que je travaillais super dur, que je ne baissais jamais les bras et il ne m'a jamais mis de stress. Il me disait : 'Je vois que tu travailles dur, même si les résultats ne sont pas encore là, alors prends ton temps et on va y arriver'. Il m'a vraiment aidé pendant cette période difficile en 2018 et on a finalement gagné à Barcelone."

Barcelone 2018 : la victoire qui a tout changé pour Quartararo

Quartararo a senti sa carrière changer de dimension après ce succès, pourtant resté l'unique pour lui dans la catégorie intermédiaire : "À partir de là, je ne me suis certes pas battu pour le titre en Moto2 mais ça a déjà été une année bien meilleure. Et je suis passé en MotoGP et ma carrière a ensuite été fantastique, de 2019 jusqu'à aujourd'hui".

Deux semaines après sa victoire à Barcelone en 2018, Quartararo a confirmé avec une deuxième place à Assen. Il n'a ensuite plus décroché de podium en Moto2 mais s'est toujours battu pour le top 10. Et moins de deux mois après le succès de Montmeló, El Diablo a été annoncé par SRT en MotoGP.

La suite de l'histoire est connue. Si certains doutaient encore du potentiel de Quartararo au moment de son arrivée parmi l'élite, il a vite convaincu avec une première pole à son quatrième départ, un premier podium à son septième, une première victoire en 2020 et le titre mondial l'année suivante.

Avec Léna Buffa