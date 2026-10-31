MotoGP GP de Malaisie
Quartararo espère retrouver les conditions du sprint à Sepang : le potentiel sur le sec est "vraiment limité"
Quartararo affichait un état d'esprit bien plus positif à Sepang samedi, alors même que Yamaha n'avait apporté aucune amélioration pendant la nuit.
Rachit Thukral
Mis à jour: 31 oct. 2026, 12:09
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo de : Asif Zubairi
Fabio Quartararo affirme qu'il "prie" pour retrouver dimanche, lors du Grand Prix de Malaisie, les conditions de pluie légère du sprint. Il reconnaît que le potentiel de Yamaha sur piste sèche est "vraiment limité".
Le Français était ressorti frustré du comportement de sa moto au début du week-end à Sepang, vendredi. Lors des essais, il avait même failli s'en prendre au réservoir de sa machine.
Quartararo a reconnu que la moto ne lui avait pas paru plus performante lors des qualifications samedi matin. Il a toutefois su tirer parti de l'évolution des conditions pendant le Sprint pour remonter de la 18e à la 11e place, échouant à seulement une seconde des points.
Après la course, le champion du monde 2021 a expliqué que la pluie légère et intermittente lui avait permis de faire la différence en piste et de compenser les faiblesses intrinsèques de sa moto.
"Les qualifications n'ont pas été bonnes, évidemment, je n'avais pas les bonnes sensations", a-t-il déclaré.
"Dans le Sprint, j'ai donné le maximum. Surtout quand il pleuvait, j'ai essayé de pousser autant que possible pour revenir sur les pilotes devant moi. Mais nous n'avons finalement pas terminé si loin de Pecco [Bagnaia, sixième]."
"Nous savons que dans des conditions normales, nous aurions été beaucoup plus loin. Mais j'ai pris du plaisir, surtout quand il pleuvait et qu'il fallait trouver la limite sur la piste mouillée. Mais notre potentiel était vraiment limité."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo de: Asif Zubairi
Quartararo a précisé qu'il ne souhaitait pas une forte averse dimanche, estimant qu'il pouvait être plus performant sur une piste humide avec des pneus slicks.
"Je prie pour avoir les mêmes conditions qu'aujourd'hui, parce que c'était plutôt amusant", a-t-il expliqué.
"Bien sûr, il est très facile de commettre une erreur. Mais quand on voit précisément ce que font les pilotes devant, on peut pousser un peu plus. C'était donc amusant, et j'espère que nous pourrons faire quelque chose de similaire demain."
"Je pense que lorsqu'il pleut vraiment fort et que nous utilisons les pneus pluie, ce n'est pas si mauvais. Quand il pleut un peu et que nous sommes en slicks, ça ne fonctionne toujours pas, mais cela dépend davantage de nous, les pilotes, et de notre capacité à repousser ces limites. Et je pense que j'étais plutôt bon dans ce domaine."
Tout au long du week-end, le flux officiel de MotoGP a diffusé plusieurs ralentis de la Yamaha de Quartararo en glisse, tandis que le chattering à l'avant le pénalisait.
"Le problème, c'est qu'on n'en voit que quelques exemples à la télévision. Mais si vous regardez ma combinaison après les EL2, elle était complètement blanche. Parce que dans la montée du virage 9, j'ai sauvé la situation deux ou trois fois."
"Il y a du chattering, la moto glisse, donc les sensations ne sont pas là. L'équipe a dit qu'il y avait beaucoup moins d'adhérence, mais c'est surtout nous qui en manquons. Si l'on regarde les chronos des autres pilotes, on voit qu'ils sont vraiment, vraiment rapides et que, malheureusement, nous sommes beaucoup plus lents."
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