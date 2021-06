Quartararo : Viñales doit apprendre à "sauver" ses week-ends

Les pilotes Yamaha ont connu des trajectoires opposées depuis le début de la saison. Maverick Viñales s'est imposé au Grand Prix du Qatar, première manche de la saison, pendant que Fabio Quartararo prenait la cinquième place. Depuis, le Niçois n'a vu le podium lui échapper que deux fois, dans des courses où il avait malgré tout le rythme des leaders : il dominait à Jerez avant d'être ralenti par un arm-pump, tandis que ce sont des pénalités qui lui ont fait perdre la troisième place conquise en piste à Barcelone.

Sur l'autre Yamaha officielle, le #12 reste sur un Grand Prix d'Allemagne calamiteux, conclu à la 19e et dernière place des pilotes en course à l'arrivée. Sans la moindre réponse sur l'origine de ses problèmes actuels, Viñales a évoqué à plusieurs reprises un "manque de respect" de Yamaha face au manque de solutions proposées par le constructeur d'Iwata et ce week-end, il va calquer ses réglages sur ceux de son coéquipier, qui n'a pas non plus d'explication à la mauvaise passe traversée par l'Espagnol.

"Je n'ai sincèrement aucune idée du problème qu'il a actuellement", a confié Quartararo dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, précisant ne pas avoir "regardé de l'autre côté du garage" depuis "longtemps", son bon début de saison lui permettant de ne pas avoir à piocher dans les données des autres pilotes de la marque. Aux yeux d'El Diablo, Viñales reste néanmoins un pilote plus que redoutable.

"Pour moi, Maverick est l'un des meilleurs pilotes du championnat. Quand il est rapide, c'est très dur de le battre pour tout le monde, presque impossible. Je me souviens que début 2017, il a gagné les deux premières courses avec Yamaha, puis au Mans. Il est très rapide, mais parfois un peu inconstant. Mais à mes yeux, il est l'un des pilotes les plus rapides que j'ai vu en piste."

Lire aussi : Fabio Quartararo optimiste sur l'un de ses circuits préférés

Le pilote tricolore estime que Viñales doit faire le même chemin que lui et accepter de faire le dos rond quand les résultats ne sont pas au rendez-vous : "Il a traversé des moments difficiles, au Mugello et en Allemagne. C'était un peu étrange, mais c'est sûr qu'il sera là ce week-end. C'est l'une de ses pistes préférées, mais pour moi, il doit essayer de sauver [le week-end] dans ces moments difficiles, même si c'est pour une septième, une huitième, une neuvième ou une dixième place. Je pense qu'au Sachsenring, la moto n'était pas capable de gagner, mais pas au point de finir dernier. Je pense que dans ces moments... c'était mon problème l'an dernier. J'étais mécontent d'être 12e ou 14e et je chutais, je poussais jusqu'à la limite, mais dans de nombreuses courses, il faut se battre pour trois, quatre ou cinq points, même un seul. Je me souviens qu'en 2013, j'ai gagné le championnat d'Espagne pour un point."

Quartararo pense que Viñales doit aussi apprendre à se faire confiance et surtout croire en sa capacité à briller en toute occasion, même quand la moto ne répond pas totalement à ses attentes : "Je pense que l'aspect mental est la chose la plus importante dans une équipe, parce que si quelqu'un vous met dans la tête ou qu'on se met dans la tête que la moto ne fonctionne pas, on n'est pas rapide. Et même si parfois on n'a pas la meilleure moto mais qu'on se dit 'Je vais gagner, je vais me battre pour quelque chose de bien', on fera mieux. Il faut croire en soi et tout tenter. C'est une chose que j'ai apprise l'an dernier et je trouve ça très important."

Propos recueillis par Lewis Duncan

partages