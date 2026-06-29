Le temps perdu derrière Martín a coûté cher à Fernández : "Peut-être la clé"

Raúl Fernández a probablement réalisé son week-end le plus solide en MotoGP au GP des Pays-Bas. Samedi, c'est bien lui qui a été le plus rapide en qualifications, mais il a été privé de son chrono en raison d'un passage hors des limites de la piste et s'est retrouvé quatrième. Quelques heures plus tard, il a remporté le sprint et dimanche, il a pris la deuxième place.

Un bon premier tour a permis à Fernández de remonter au deuxième rang, avant une attaque d'Ogura qui a fait perdre du temps aux deux pilotes Trackhouse, et a permis à Marc Márquez de les doubler. Fernández est vite repassé devant le pilote Ducati et il est revenu sur Martín.

À partir du cinquième tour, il n'y a eu que deux boucles lors desquelles Fernández a été à plus de quatre dixièmes de Martín. Au 17e des 27 tours au programme, il a pris l'avantage à la dernière chicane… mais Ogura a vite fait la même chose et s'est rapproché de lui, pour le doubler au 20e tour.

Fernández reconnaît qu'il a brièvement cru à sa deuxième victoire en MotoGP, mais que le temps perdu derrière Martín a peut-être été trop coûteux. "Je n'arrivais pas à doubler Jorge", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Il ne faisait pas d'erreurs, il avait des trajectoires parfaites en piste donc c'était presque impossible pour moi."

"Il me manquait un peu de sensations à l'avant quand j'étais derrière Jorge, parce que j'ai passé trop de tours derrière lui", a ajouté Fernández sur le site officiel du MotoGP. "Ça a peut-être été la clé."

Raúl Fernández s'est battu avec Ai Ogura en début de course. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Une fois en tête, Fernández n'a pas pu résister à Ogura : "J'ai eu du mal à économiser le pneu jusqu'à la fin parce que comme on le sait, Ai est incroyable en fin de course. J'y ai cru à un moment, mais quand j'ai vu qu'Ai revenait, je me suis dit qu'une deuxième place serait un bon résultat."

Des difficultés avec les pneus

D'autres petits éléments ont fait défaut du côté de Raúl Fernández dimanche. En plus du temps perdu derrière Jorge Martín, il a payé une exploitation des pneus imparfaite.

"J'ai essayé de survivre mais j'avais des soucis avec le pneu avant", a-t-il reconnu. Il a aussi eu des difficultés avec son pneu arrière, en hésitant à utiliser le pneu medium à l'arrière : "Je pense que je n'ai pas tout sous contrôle avec le medium."

"Entre le warm-up et la course, on a décidé de prendre le medium au dernier moment. On a travaillé sur l'électronique, en particulier sur le frein moteur, mais je crois que ce n'était pas suffisant."

Entre son sprint remporté et les deux doublés de Trackhouse ce week-end, Fernández dresse quand même un bilan plus qu'encourageant : "Je suis très content. Je suis aussi très content pour Ai et pour l'équipe. L'objectif du dimanche était de jouer le podium et on s'est battus pour la victoire presque jusqu'à la fin."

Raúl Fernández a décroché son quatrième podium en MotoGP. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Un week-end presque parfait", a-t-il résumé. "En qualifications, je me suis battu pour la pole jusqu'à la fin, j'ai gagné le sprint, je me suis battu pour la victoire jusqu'aux cinq ou six derniers tours. Je suis évidemment très content."

"Lors des derniers dimanches, je pense qu'on a perdu trop de points. Je pense qu'on est dans une dynamique très positive actuellement donc je suis très content."

La satisfaction est d'autant plus grande que Raúl Fernández a réalisé ce week-end alors qu'une dizaine de jours plus tôt, il était hospitalisé en République tchèque en redoutant l'opération après une crise d'appendicite.

"Il y a une semaine, je pensais ne pas être en mesure de rouler à Brno et ici et dans ces deux courses, on a pris beaucoup de points, j'ai pris beaucoup d'expérience. Je suis très content de ce podium."