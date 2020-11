Morbidelli ralenti par un problème de pression sur le pneu avant

Deux semaines après avoir dominé le Grand Prix de Teruel, Franco Morbidelli est apparu en grande difficulté à Valence. Septième dans les premiers tours, le pilote italien a perdu des positions tout au long de la course, en raison d'une augmentation de la pression de son pneu avant, et il n'était plus que 11e en passant sous le drapeau à damier, à plus de 17 secondes du vainqueur.

"C'était un Grand Prix difficile pour nous, très difficile", déplore Morbidelli. "Quand nous sommes dans un groupe, nous avons des problèmes, avec une pression qui monte en flèche à l'avant, et l'avant est très, très difficile à contrôler. C'est très dur à gérer. Il faut passer en 'mode sécurité' et voir l'arrivée de la meilleure façon possible. Dans ce contexte, je suis content d'avoir vu l'arrivée, avec quelques points."

Ce souci de pression n'est pas le premier dans le team Petronas. Au Grand Prix d'Aragón, l'équipier de l'Italien, Fabio Quartararo, a dégringolé dans le classement en raison d'un problème similaire sur son pneu avant, ce qu'il a depuis expliqué par une volonté de Yamaha de choisir une pression trop élevée, contre la volonté de l'équipe. Morbidelli a aussi eu des soucis dans la première course sur le MotorLand Aragón, mais pas dans les mêmes proportions. "J'ai souffert [...] en Aragón, quand Fabio avait des problèmes, j'étais aussi en difficulté, peut-être pas autant que lui, mais j'avais aussi du mal", précise-t-il.

Malgré ce problème, Franco Morbidelli tire une petite satisfaction d'être le premier pilote Yamaha dans le classement de cette première course à Valence − un classement historiquement faible pour Yamaha puisque pour la première fois en 13 ans aucun pilote ne figurait dans le top 10 −, même s'il a été aidé par la pénalité de Maverick Viñales, la chute de Fabio Quartararo et le problème technique de Valentino Rossi.

"Le fait que les autres [pilotes] Yamaha soient aussi mauvais que moi, si ce n'est pire, ça fait que je me sens mieux. C'était une mauvaise course mais après tout, j'étais le premier pilote Yamaha, et je l'ai été presque tout le week-end, donc nous étions dans une situation difficile, nous étions tous en difficulté, mais il semble que j'ai moins souffert que les autres, et cela fait que je me sens mieux, même si ça me laisse un goût amer."

Après cette contre-performance, Franco Morbidelli pointe à 46 points de Joan Mir au championnat, alors qu'il n'en reste que 50 à prendre. S'avoue-t-il vaincu ? "Non ! [rires] Jamais !" s'amuse le pilote du team SRT. "Ce sera le cas uniquement quand le championnat sera fini, et encore. Attendez, ce sera fini quand la mathématique aura dit que c'est fini. Quand il y aura moins de points en jeu par rapport à mon retard, alors là ce sera fini."

Malgré sa bonne humeur inébranlable, Morbidelli reconnait cependant que ses chances de titre se sont "presque envolées" avec ce mauvais résultat. "L'écart avec Joan a grandi et il semble qu'il mérite vraiment plus ce championnat que tous les autres. Mais l'écart avec la deuxième place s'est réduit, donc nous sommes encore en lice pour ça. Le week-end prochain, nous devrons d'abord mieux comprendre le fonctionnement des pneus et essayer de les gérer de la meilleure façon possible. Nous allons essayer de bien travailler, comme toujours."

Franco Morbidelli "espère" en effet un bond en avant au Grand Prix de Valence, disputé sur le même circuit à la fin de cette semaine. "Nous avons vu que les rapports de force peuvent évoluer d'une course à l'autre, quand elles s'enchaînent [sur le même circuit]. J'espère que ça va changer, parce que celle-là était mauvaise pour nous. J'espère vraiment que ça va changer."

En difficulté durant tout le week-end, Maverick Viñales et Fabio Quartararo ont tiré la sonnette d'alarme pour l'avenir, se montrant pessimistes quant à la capacité de Yamaha de faire des progrès significatifs en 2021. Franco Morbidelli, lui, reste confiant, la M1 restant redoutable quand tout se passe bien.

"Je crois dans le travail de Yamaha et de mon équipe, alors je ne suis pas très inquiet de ce point de vue. On est très compétitifs et surtout si les choses se passent normalement. Le problème c'est qu'il y a des choses qui ne permettent pas à la moto de dire la vérité quand on est en course, et on a donc du mal à cause de ça. Mais le package est très bon, et les personnes qui travaillent autours également, alors je ne suis pas inquiet", promet le pilote italien. Doté d'une machine moins récente que celle de ses collègues, il est dans l'attente actuellement de savoir si ses performances de 2020 lui donneront droit à des évolutions pour la saison prochaine.

Avec Léna Buffa