Franco Morbidelli s'engage avec Yamaha jusqu'en 2023

Près de trois mois après sa dernière course en MotoGP, Franco Morbidelli va bien faire son retour en MotoGP ce week-end, mais dans une nouvelle équipe. Opéré du ménisque et du ligament croisé du genou gauche après une blessure à l'entraînement, l'Italien ne retrouve pas la Yamaha du team Petronas mais va découvrir cette de l'équipe Yamaha officielle. Morbidelli va faire à nouveau équipe avec Fabio Quartararo et il dispose d'un contrat à long terme, jusqu'à fin 2023.

"Je suis très satisfait et heureux d'aborder ce chapitre nouveau et très attendu de ma carrière avec l'équipe d'usine Yamaha ce week-end", se réjouit le vice-Champion du monde 2020. "J'ai fait tout mon possible pour être rétabli ce week-end. Je voulais revenir sur une piste que je connais bien et où j'ai de bons souvenirs, comme Misano."

"Je suis impatient de remonter sur la moto et de débuter mon aventure avec l'équipe Monster Energy Yamaha MotoGP. Évidemment, je me dois de remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible, à commencer par Ito-san, Lin [Jarvis], Maio [Meregalli], Sumo-san, la VR46 Riders Academy et toutes les personnes qui ont rendu cette collaboration possible."

Le team Petronas SRT a joué son rôle en acceptant de libérer le pilote de son contrat, qui courait jusqu'à la fin de la saison 2022. Quand Yamaha a su que Maverick Viñales partirait en fin de saison, le but était de promouvoir Morbidelli en 2022, mais le départ précipité du pilote espagnol a accéléré les choses.

"Avant tout, nous tenons à remercier Petronas Yamaha SRT de permettre à Franky de réaliser son rêve et de le laisser rejoindre l'équipe d'usine plus tôt que prévu", déclare Lin Jarvis, patron de Yamaha Motor Racing. "À la base, nous avions prévu une promotion de Franky en 2022 mais à la suite d'un changement soudain dans notre duo de pilotes en cours de saison, nous avons eu la possibilité de le promouvoir plus rapidement."

"Ensuite, je tiens à accueillir chaleureusement Franky. C'est un talent exceptionnel. Il l'a montré l'an dernier en prenant la deuxième place du championnat et en décrochant cinq podiums et trois victoires sur la Yamaha satellite. Il a montré le pilote qu'il est : dévoué à tirer le meilleur de la YZR-M1 dans toutes les circonstances."

Après plus de deux mois d'absence et avec une machine à découvrir, Jarvis souhaite transformer les cinq dernières courses de la saison en séance d'essais grandeur nature : "Nous sommes naturellement ravis que Franky fasse son retour dans le paddock et qu'il soit apte à reprendre la compétition. Il devra retrouver graduellement sa forme selon l'évolution de sa condition physique, et il reste convalescent. Nous allons utiliser le reste de l'année 2021 pour lui permettre de s'intégrer dans l'équipe et d'être à l'aise sur la moto".

"Nos plans pour 2022 et 2023 sont maintenant établis, Franky recevra le soutien de l'usine Yamaha Motor Company. Nous sommes certains qu'un pilote compétent, calme et expérimenté tel que l'est Franky renforcera l'équipe Yamaha Factory Racing MotoGP et nous offrira des succès à l'avenir."

La place de Morbidelli dans le team Petronas a été attribuée à Garrett Gerloff, Cal Crutchlow et Jake Dixon en son absence. À partir de ce week-end, son véritable successeur, Andrea Dovizioso, est aligné dans l'équipe satellite de Yamaha, marquant par la même occasion le retour de l'Italien en MotoGP.

