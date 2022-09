Les frères Márquez et Alzamora confirment une rupture "d'un commun accord"

Charger le lecteur audio

Un communiqué de l'agence de management d'Emilio Alzamora confirme la séparation de l'agent espagnol et des frères Marquez, qu'il a suivis durant toute leur parcours professionnel. Leur association a débuté il y a 18 ans, alors que Marc Márquez, âgé de 12 ans, se faisait remarquer dans le championnat de Catalogne, puis ce fut au tour d'Álex, trois ans plus jeune, de confier sa carrière à l'ancien pilote.

"Les frères Márquez et Emilio Alzamora annoncent qu'ils ont décidé d'un commun accord de se séparer après 18 ans d'une relation fructueuse", indique le communiqué diffusé par AC Management.

"Après en avoir discuté tous les trois, nous avons décidé que le moment était venu de prendre des chemins différents et de commencer une nouvelle étape", expliquent les frères Márquez dans une déclaration commune. Ils ajoutent qu'ils "tiennent à remercier Emilio pour le travail qu'il a accompli durant ces années et pour son implication durant toute cette période, au cours de laquelle [ils ont] remporté de grandes victoires."

"Merci Emilio pour toutes ces années passées ensemble", ajoute l'aîné en rendant hommage à son agent sur ses réseaux sociaux. "Je me souviens encore du premier jour où j'ai poussé la porte de Monlau Competición, alors que j'avais seulement 12 ans ! Je te souhaite le meilleur."

Pour Emilio Alzamora, dont l'absence aux côtés de Marc Márquez avait déjà été remarquée ces dernières semaines, c'est "une étape importante" qui se clôt, celle d'une relation de travail unique ayant mené à "de grands et inoubliables succès" parmi lesquels huit titres mondiaux pour le #93 et deux pour son frère.

"Avec AC Management, nous avons travaillé et apporté toute notre expérience pour gérer leurs carrières sportives afin que les frères Márquez obtiennent la meilleure image possible et soient respectés tant sur le plan professionnel que personnel. Tous ces succès professionnels de Marc et Álex n'auraient pas été possibles sans la collaboration d'innombrables personnes qui ont parié sur eux dès le début et qui nous ont accompagnés jusqu'au sommet", ajoute-t-il.

"Je n'ai pas de mots pour décrire cette histoire que nous avons commencée lorsque Marc avait 12 ans et à laquelle j'ai humblement apporté toutes mes connaissances", poursuit Emilio Alzamora. "Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliables et incroyables, mais aussi des moments très durs comme les blessures. Je ne doute pas que dans cette nouvelle étape que Marc entame, il reviendra au sommet pour continuer à écrire l'Histoire et, surtout, car c'est le plus important, pour profiter de sa passion."

"[Álex] a été un exemple en tant que sportif. Son travail, ses sacrifices et son professionnalisme l'ont amené à polir le grand talent qu'il possède et je suis très fier de tout ce que j'ai pu apporter pour l'aider à réaliser ses rêves, cela ne fait aucun doute. Je suis sûr que le meilleur est à venir pour Álex", conclut Emilio Alzamora, dont la dernière mission aura été de permettre le transfert du plus jeune des frères Márquez de Honda vers Ducati, en le plaçant dans le team Gresini pour 2023.