Gerloff juge "étrange" de faire ses débuts aux côtés de Rossi

Garrett Gerloff va disputer sa première course en MotoGP ce week-end, avec une préparation très limitée puisque sa titularisation sur la Yamaha du team Petronas n'a été annoncée que mercredi, à deux jours des premiers essais. Franco Morbidelli avait annoncé son forfait la veille, en raison d'une blessure au genou, et Toprak Razgatlioglu ayant refusé l'offre, Gerloff a été approché et a immédiatement saison l'opportunité qui lui était offerte.

Le pilote du team GRT Yamaha en WorldSBK a déjà pu piloter la M1 l'an passé, lors de la première journée des essais du GP d'Europe, en attendant que Valentino Rossi reçoive le feu vert pour son retour après une contamination au COVID-19. C'est finalement en partageant le garage de la légende du MotoGP qu'il va faire ses débuts dans la catégorie, une situation naturellement intimidante. "Je n'ai pas vu Valentino aujourd'hui, mais c'est étrange d'entrer dans le box et de voir son équipe et sa moto sur la droite, la moto que j'ai pilotée l'an passé", déclare Gerloff. "Et maintenant je suis de l'autre côté, c'est assez curieux et j'espère le voir rapidement."

L'Américain n'a pas véritablement eu le temps de se préparer, le forfait de Morbidelli ayant été annoncé tardivement : "Ça s'est fait très vite. Je revenais du test de Navarra [organisé par le WorldSBK en début de semaine], j'ai reçu un message et tout s'est enchaîné. C'était vraiment au dernier moment mais merci à Alpinestars et HJC pour le travail de dernière minute qu'ils ont fait afin de garantir que j'aurai tout le nécessaire vendredi matin. Ça s'est vraiment passé comme ça, très vite, un appel il y a deux jours et bada bing, bada boum ! [rires]"

"J'affronte ce défi étape par étape, un tour après l'autre, parce que c'est un défi, mais je ne suis pas du genre à refuser un défi", a ajouté celui qui arborera le numéro 31. "Tout s'est un peu fait au dernier moment mais je suis ravi d'être ici et de l'opportunité que Petronas Yamaha, l'équipe SRT, me donne. Je vais essayer de faire de mon mieux."

Gerloff connaît peu sa moto, encore moins le circuit

Garrett Gerloff à Valence en 2020

Garrett Gerloff n'a qu'une expérience très limitée de la M1, une machine qu'il n'a pilotée qu'à Valence l'an dernier, et il n'a jamais roulé à Assen par le passé, mais il a fait son maximum pour se renseigner sur les subtilités de la piste néerlandaise.... même si ce n'est qu'en arrivant sur le circuit ce jeudi qu'il a appris que la surface a été refaite cette année.

"Je n'ai pas encore vu la piste, je vais faire un tour de la piste à pied après cette interview. Mais j'ai l'impression de connaître la piste parce que j'y ai vu des courses toute ma vie, et le site du MotoGP a beaucoup d'images en caméra embarquée, j'en ai regardées certaines. La piste semble incroyable, le rythme a l'air fantastique, et je sais que les pistes qui ont ce rythme sont bonnes pour la Yamaha. Donc je suis impatient de prendre la piste demain."

Habitué à piloter la Yamaha R1 du WorldSBK, Gerloff va naturellement devoir s'adapter à une machine totalement différente, d'autant plus que les deux séances disputées à Valence l'an passé ont été troublées par une météo capricieuse : "C'est la deuxième fois [que je roule en MotoGP] et je pense que j'ai une idée des sensations sur la moto. Je n'ai pas eu de séance entièrement sur le sec la dernière fois que j'ai piloté la M1 à Valence. Ce sera bien d'avoir deux séances sur le sec demain. La moto aura peut-être un comportement un peu différent mais [...] la dernière fois, je devais emmagasiner beaucoup d'informations et je pense que cette fois, j'arrive avec une meilleure idée de ce à quoi je dois m'attendre."

