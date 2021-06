Morbidelli remplacé par Gerloff pour le GP des Pays-Bas

L'équipe Petronas SRT alignera bien un line-up complet au Grand Prix des Pays-Bas cette semaine malgré le forfait de Franco Morbidelli, blessé au genou gauche. Yamaha a en effet annoncé ce mercredi la nomination de Garrett Gerloff pour remplacer le pilote italien.

Habituellement aligné par le team GRT Yamaha en WorldSBK, l'Américain de 25 ans a été appelé en renfort afin de garantir la présence de quatre M1 en piste à Assen, neuvième manche de la saison MotoGP. Il avait déjà fait une première apparition dans le paddock MotoGP l'an dernier, remplaçant Valentino Rossi lors du premier jour d'essais libres du Grand Prix d'Europe, à Valence, au sein de l'équipe d'usine du constructeur.

Deux fois titré en MotoAmerica, catégorie Supersport, puis troisième de la catégorie Superbike, Gerloff s'est fait remarquer dès ses débuts en championnat du monde l'an dernier et compte quatre podiums à son actif à ce stade. Il occupe la sixième place au classement général en ce début de saison 2021.

Yamaha révèle toutefois que c'est à Toprak Razgatlioglu que cette opportunité a d'abord été offerte. "Il a décliné l'opportunité afin de rester concentré sur son objectif principal pour 2021, à savoir se battre pour le titre en Championnat du monde Superbike", précise le constructeur en évoquant le pilote turc, actuellement deuxième au classement général.

"Je suis excité par l'opportunité qui m'est offerte", commente Garrett Gerloff. "Je ne suis pas du genre à reculer face à un défi, alors je suis prêt à prendre la piste. Ce sera un nouveau circuit pour moi, et j'aime ça. Il a l'air fun, rapide et fluide, et convient vraiment bien à mon style de pilotage. Je suis impatient de remonter sur la Yamaha M1 et de mettre les gaz. On va voir comment ça se passe, mais je me sens bien et je voudrais remercier Yamaha et l'équipe pour avoir pensé à moi. Ce ne sera pas facile, mais je vais faire de mon mieux !"

Premier Américain à s'aligner dans la catégorie reine des Grands Prix depuis Nicky Hayden, en 2016, Garrett Gerloff enchaînera la semaine suivante avec la manche WorldSBK de Donington Park. Le MotoGP entrera quant à lui dans sa pause estivale de cinq semaines, et des nouvelles seront attendues au sujet de Franco Morbidelli, qui s'est blessé au genou gauche à l'entraînement mardi et traîne depuis plusieurs semaines une lésion gênante à cet endroit.

