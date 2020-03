Le report du GP de Thaïlande MotoGP est officiel

Comme pressenti depuis ce matin après l'annonce de l'AFP, le Grand Prix MotoGP de Thaïlande a été officiellement reporté. L'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, et dont le foyer le plus important se trouve en Asie, contraint à la plus grande prudence pour éviter sa propagation, que ce soit face aux risques des rassemblements de masse et à celui du déplacement des équipes et de leurs employés.

"Face à l'épidémie de coronavirus, la décision a été décidée de reporter le GP de Thaïlande", annonce le communiqué officiel. "Alors que l'épidémie mondiale de coronavirus continue d'évoluer, le gouvernement thaïlandais a communiqué qu'il sera impossible d'organiser le Grand Prix de Thaïlande à la date originale. La FIM, l'IRTA et la Dorna regrettent donc d'annoncer que l'événement, prévu initialement le 22 mars à Buriram, a été reporté. La FIM, l'IRTA et la Dorna évaluent actuellement si une date alternative est possible pour organiser l'événement plus tard cette saison."

Initialement prévu du 20 au 22 mars, le GP de Thaïlande devait être la seconde manche de la saison, après le Grand Prix du Qatar, dont l'annulation a été confirmée hier. La manche d'ouverture se tiendra toutefois comme prévu pour le Moto2 et le Moto3, dont les équipes étaient déjà présentes à Losail pour les tests, tandis que le paddock du MotoGP ne pourra pas entrer au Qatar et respecter la quarantaine de 14 jours désormais obligatoire.

La saison MotoGP doit désormais débuter en avril, avec un retard d'un mois sur la date originale, conforme à ce qui était attendu lorsque l'AFP a annoncé le report de la Thaïlande. Les deux premières courses de l'année seront donc les États-Unis et l'Argentine, qui ne sont pour l'instant pas menacées par l'épidémie. La situation sera évidemment suivie de près d'ici le mois prochain, puisque la propagation de l'épidémie est pour le moment difficile à évaluer.