Honda déterminé à combler l'écart au championnat

Charger le lecteur audio

L'équipe Honda officielle n'a pas vécu le début de saison qu'elle espérait. Disposant d'une nouvelle moto qui remédie au manque d'adhérence à l'arrière mais permet moins de solliciter l'avant, le constructeur japonais a fait forte impression dans les tests de pré-saison et au GP du Qatar, mais les courses suivantes ont été plus difficiles.

La dynamique s'est enrayée à Mandalika, entre la carcasse inhabituelle apportée par Michelin et qui a posé de gros problèmes aux pilotes de la marque, et surtout la grosse chute de Marc Márquez, forfait pour la course mais aussi pour l'épreuve suivante en Argentine, où Pol Espargaró est tombé et où l'intérimaire Stefan Bradl a fini hors des points.

Honda a relevé la tête à Austin, pour le retour de Márquez sur un circuit où il est habituellement dominateur, mais le week-end a encore été troublé par des déconvenues. Un problème technique au départ a contraint le #93 à une remontée et à la sixième place finale tandis qu'Espargaró, malade et diminué physiquement, a dû se contenter de la 13 position.

Le plateau étant très compétitif et les résultats de la majorité des pilotes inconstants, la lutte pour la couronne mondiale reste très ouverte. Honda espère profiter du début de la saison européenne, sur des circuits où Marc Márquez est souvent performant, pour entamer une remontée.

"Nous nous rendons en Europe et commencerons avec deux pistes que Marc apprécie, il aime Portimão et Jerez", a déclaré Alberto Puig, le team manager du team factory. "Le championnat est très ouvert parce que Marc n'est qu'à 40 points du leader malgré deux courses manquées, dans la saison la plus longue que nous avons jamais connue."

Marc Márquez

"Il reste plus de 300 points sur la table et nous avons vu que beaucoup de choses peuvent arriver en 2022. Nous allons tout simplement nous battre, comme les autres équipes et pilotes, et nous allons conserver la même mentalité que toujours, essayer de gagner."

Honda n'a décroché qu'un seul podium depuis le début de la saison, grâce à Pol Espargaró à Losail, mais Alberto Puig est convaincu que ses pilotes ont le potentiel pour faire mieux et s'inviter dans la course au titre : "Dans l'ensemble, nous avons eu beaucoup de problèmes en début de saison, mais Pol est à 38 points de Bastianini et Marc à seulement 40. Donc nous restons positifs, nous allons nous battre pour essayer de combler cet écart. Nous voulons gagner, c'est notre objectif."

"À Austin, tout le monde a vu le pilotage de Marc, on réalise le potentiel quand un pilote est dernier avec plusieurs secondes à reprendre, presque six après le premier tour, et qu'il ne finit qu'à six secondes du vainqueur. 'A buen entendedor pocas palabras bastan' comme on dit en Espagnol : à bon entendeur."