Très affaibli en course, Pol Espargaró a pensé abandonner

La tournée outre-mer de ce début de saison ne s'est pas conclue sur une bonne note pour Pol Espargaró. Victime d'une intoxication alimentaire lors du Grand Prix des Amériques, il a beaucoup souffert tout au long du week-end, et particulièrement en course. S'il était parvenu à se qualifier 12e, une fois la course lancée il a cru ne pas pouvoir rallier la ligne d'arrivée en raison du peu de force dont il disposait.

"C'était tellement dur. À dix tours de l'arrivée, je ne me sentais pas bien et j'ai pensé abandonner, mais j'étais dans les points donc je me suis dit que j'allais tenir et essayer de terminer la course du mieux que je pouvais, qu'un point serait suffisant pour être satisfait après un week-end très dur", a-t-il expliqué auprès du site officiel du MotoGP, finalement récompensé des trois points de la 13e place au drapeau à damier.

"J'étais très lent, je ne pouvais pas bien rouler, surtout dans le virage 1, les changements de direction étaient presque impossibles. Je me sens complètement épuisé, c'est l'une des courses les plus dures que j'ai faites en MotoGP. Heureusement, on rentre à la maison et je vais avoir un peu de temps pour me reposer avant de recommencer en Europe."

"Je n'ai pas vraiment pu faire mes preuves"

Ce Grand Prix vient conclure quatre manches hors Europe qui sont loin de s'être déroulées comme le pilote Honda l'aurait souhaité. Malgré un début de saison sur les chapeaux de roue lors de la manche inaugurale au Qatar qui l'avait vu terminer sur le podium après s'être battu pour la victoire, les courses suivantes se sont révélées bien en-deçà de ce qu'il visait.

Actuellement 11e au classement général avec 36 points de retard sur le leader, Enea Bastianini, le #44 continue de croire au potentiel de la nouvelle RC213V, qui est à ses yeux "bien plus élevé" que ce que ses résultats peuvent laisser penser : "La moto est plus performante que là où nous nous trouvons au championnat. Nous avons très bien démarré au Qatar, nous avons eu les problèmes de pneu en Indonésie mais nous avons pu revenir en Argentine, je me suis battu pour le podium et j'ai chuté. Je n'ai donc pas pris beaucoup de points en Indonésie, je n'en ai pas pris en Argentine et ici j'étais très malade. […] Je n'ai pas vraiment pu faire mes preuves, à part au Qatar."

Espargaró attend donc l'arrivée des courses européennes avec impatience et reste convaincu que "tout va rentrer dans l’ordre" sur ces pistes qu’il connaît par cœur. "Nous allons commencer à faire de bons résultats", a-t-il affirmé.