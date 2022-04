Mir : "La course la plus solide de ma vie à Austin"

Charger le lecteur audio

À l'arrivée du Grand Prix des Amériques, Joan Mir aurait eu de quoi ne pas être pleinement satisfait, puisqu'il a terminé au pied du podium pour la seconde fois consécutive, après avoir déjà obtenu ce même résultat en Argentine, et surtout il a été à nouveau battu par son coéquipier. Pourtant, la joie du Champion du monde 2020 était totale, lui qui n'était jamais parvenu à être performant sur le tracé d'Austin.

"C'est une piste qui n'est pas l'une de mes préférées et c'est super de terminer en quatrième position. J'ai fait une excellente course, j'ai amélioré mes performances avec cette moto, et course après course je me sens de plus en plus à l'aise. Nous pouvons être contents, nous avons fait une bonne course, qui n'a eu de cesse d'aller vers le mieux. Sur la fin, j'ai été fort et j'espère continuer dans cette voie et passer un autre cap en Europe", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Longtemps cantonné à la huitième place, l'Espagnol a gagné en rythme en fin de course, précisément lorsque les pilotes Pramac Jorge Martín et Johann Zarco se sont mis à souffrir. Ayant alors gagné deux positions, il est également revenu sur les autres pilotes devant lui, mais il était trop tard pour rattraper le trio de tête.

"Sur cette piste, il m'a manqué un petit quelque chose. En Argentine, nous avions été plus forts, mais sur cette piste, il me manque toujours quelque chose. Je suis content car j'ai fait la course la plus solide de ma vie à Austin. Je ne suis normalement pas aussi compétitif", a-t-il ajouté.

"Cette piste est juste différente des autres et je ne prends pas de plaisir à y rouler. Quand on ne prend pas plaisir à rouler sur une piste, on perd quelque chose donc avoir été en mesure de finir quatrième est quelque chose de super. Ça signifie que nous sommes en train de passer un cap positif. Nous sommes remontés, la fin de de course a été positive, et pas à pas j'ai dépassé et je me sentais très bien. Je suis ravi de la façon dont les choses se déroulent. La quatrième place est toujours celle à laquelle on ne veut pas finir, c'est mieux d'être troisième ou cinquième [rires] mais quoi qu'il en soit c'est super."

Le prochain Grand Prix se tiendra au Portugal, sur une piste que le Majorquin "adore", au contraire d'Austin, et sur laquelle il s'est montré très compétitif l'an dernier en décrochant un podium lors de chacun des Grands Prix qui y ont été disputés. En passant de la neuvième à la quatrième place du championnat en deux courses, le pilote Suzuki aura ainsi toutes ses chances pour consolider sa position à Portimão.