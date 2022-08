Honda espère compter sur Márquez au test de Misano

Charger le lecteur audio

Cette semaine s'annonce cruciale pour Marc Márquez et Honda. L'octuple Champion du monde va en effet effectuer un contrôle médical afin d'examiner à nouveau l'état de son bras. Du scanner réalisé et de l'avis rendu par les médecins pourrait dépendre sa participation au test de Misano qui se tiendra les 6 et 7 septembre.

Si le #93 se montre en effet prudent sur une date de reprise, on ne cache en revanche pas dans le clan Honda que son absence à ce test "serait un problème", comme l'a confié Alberto Puig, le team manager de l'équipe Repsol Honda, à DAZN. "Les étapes ont été respectées. Cette semaine ils vont lui faire un scanner, et les médecins nous ont dit que 'si l'os va bien, ça sera bon'. On va voir comment est l'os."

Si un retour définitif en Grand Prix n'est pas encore à l'ordre du jour, Puig compte vraiment sur la présence de Márquez et espère qu'il sera en mesure d'effectuer quelques tours lors du test afin d'apporter des informations très précieuses à Honda pour le développement de la RC213V de l'an prochain. Le pilote espagnol lui-même a confirmé qu'il n'attendra pas d'être à 100% avant de reprendre le guidon, mais le feu vert des médecins restera primordial.

"Personnellement, je pense qu'il ne sera pas là pour la course, mais il peut être là pour le test. Même si ce n'est pas pour faire 100 tours par jour, il peut effectuer quatre sorties pour dire que telle chose va, telle autre non. Ça serait très important. S'il n'est pas au test, ça sera plus ou moins la même chose, ça fera beaucoup de temps sans avoir Marc lors des tests et ça sera compliqué", a ajouté Puig.

Si la méthode de développement de Honda, centrée principalement autour de son leader, est de plus en plus pointée du doigt, la marque japonaise ne semble pour l'heure pas souhaiter changer son fonctionnement, et l'avis de Pol Espargaró, Álex Márquez, Takaaki Nakagami et Stefan Bradl se voit relégué au second plan face à celui de Márquez.

"Normalement, le test de Misano est très important pour préparer un prototype en vue du test de Valence. Si Marc n'est pas là à Misano on ira, comme jusqu'à présent, à l'aveugle", a affirmé le team manager. "On a toujours eu un pilote qui a donné la voie à suivre. Celui qui connaît le mieux cette moto c'est Marc, de par le temps qu'il a roulé avec et la qualité des courses qu'il a faites. Il connaît très bien la moto. Ce n'est pas que les autres ne la comprennent pas, mais celui qui connaît le mieux la moto est celui qui a le plus gagné. S'il n'est pas là, ça nous complique beaucoup la tâche."