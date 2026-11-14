MotoGP

Jack Miller annonce ses ambitions en Superbike après son départ du MotoGP

L'Australien évoque ses objectifs pour 2027 et explique pourquoi il reste ouvert à l'idée de découvrir d'autres disciplines à l'avenir.

Rachit Thukral

Publié: 14 nov. 2026, 07:43

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Photo de : Asif Zubairi

Jack Miller affirme que sa priorité après son passage en WorldSBK en 2027 sera de devenir le meilleur pilote possible dans cette discipline, plutôt que de viser un retour en MotoGP.

Après 12 saisons dans la catégorie reine, au cours desquelles il a décroché quatre victoires, 23 podiums et deux pole positions, Miller quittera le paddock des Grands Prix pour devenir le fer de lance de l'équipe officielle Yamaha en WSBK à partir de l'an prochain.

Il fait partie des trois pilotes MotoGP qui rejoindront la catégorie dérivée de la série la saison prochaine, aux côtés de l'actuel pilote KTM Brad Binder et de Franco Morbidelli (VR46).

Interrogé par les lecteurs d'Autosport lors du Grand Prix de Malaisie, Miller a expliqué les raisons de cette nouvelle orientation de carrière, insistant sur sa volonté d'exploiter pleinement son potentiel dans son nouveau championnat.

"Je veux devenir le meilleur pilote Superbike possible. J'ai passé les 12 dernières années à essayer de devenir le meilleur pilote MotoGP que je pouvais être. Le prochain chapitre consiste à voir ce que je peux accomplir là-bas [en WSBK]. Je ne pense pas à ici [au MotoGP], j'essaie simplement de devenir la meilleure version de moi-même possible dans cette discipline."

Si les Superbike sont moins sophistiquées et plus lentes que les prototypes du MotoGP, les pilotes ont généralement besoin d'une période d'adaptation lorsqu'ils passent d'une catégorie à l'autre.

S'il ne se montre pas particulièrement inquiet à l'idée de découvrir une nouvelle moto, Miller estime que l'apprentissage du format des week-ends et des différentes stratégies de course représentera un défi plus important.

Interrogé sur ce qui lui semblerait le plus difficile dans cette transition, l'Australien a répondu : "Je pense qu'il faudra apprendre à connaître ce nouveau championnat, son calendrier, le déroulement des week-ends et trouver le bon rythme. C'est quelque chose que l'on apprend au fil du temps, mais on ne peut pas vraiment le comprendre avant d'y être confronté."

"Apprendre à connaître la nouvelle moto et tout le reste, c'est simplement découvrir une autre machine. Mais au-delà de ça, il faudra surtout s'adapter à une stratégie très différente tout au long du week-end."

Jack Miller (Pramac)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La majorité des pilotes de la grille a exprimé ses inquiétudes face à l'augmentation des exigences physiques en MotoGP. L'introduction du format sprint en 2023 a doublé le nombre de courses disputées sur une saison, qui atteint désormais 44, tandis que la décision d'ajouter une deuxième séance de qualifications pour les courses disputées sur une demi-distance en 2027 a également été mal accueillie.

Les pilotes estiment que ces évolutions du format sportif peuvent entraîner une augmentation significative du nombre de blessures, comme l'a illustré le nombre d'absences enregistrées ces dernières années.

Les week-ends de WSBK sont sans doute encore plus éprouvants que ceux du MotoGP, avec trois courses au programme de chaque manche : deux épreuves d'une distance complète et un sprint plus court, qui détermine également la grille de départ de la Course 2.

Miller se réjouit toutefois de disposer de davantage de temps en piste, plutôt que d'y voir une source d'inquiétude.

"J'ai hâte de découvrir ça [trois courses par week-end]. J'aime les départs de course. J'aime le format du WSBK : il y a beaucoup de courses. Les week-ends sont bien remplis, on ne passe pas beaucoup de temps à attendre. C'est plutôt agréable."

En se projetant davantage vers l'avenir, le pilote de 31 ans se montre également ouvert à l'idée d'explorer d'autres disciplines, y compris sur quatre roues, sans toutefois citer de championnat en particulier.

"Je participerais absolument à toutes les formes de compétition qui existent. J'adore la course, je pense que c'est la meilleure forme de sport qui soit. Donc, tout ce qui touche au sport mécanique, je serais partant à 100%."

Interrogé plus précisément sur une éventuelle participation au Dakar, Miller n'a pas écarté cette possibilité, tout en reconnaissant que ses engagements actuels en compétition rendraient les choses difficiles.

"Absolument, mais malheureusement, pour le moment, je suis toujours en activité. En particulier en MotoGP, il est impossible de faire vraiment autre chose que de piloter des motos de MotoGP. Mais à l'avenir, qui sait ce qui peut arriver."

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