Jarvis craint que Quartararo devienne la priorité de Honda

Fabio Quartararo prolongera-t-il l'aventure avec Yamaha ? La question mérite d'être posée après une première moitié de saison loin de ses attentes. Le Français a clairement mis la pression sur son équipe, réclamant que les évolutions promises chaque année se concrétisent avant de songer à un nouveau contrat, l'actuel étant en vigueur jusqu'à la fin de la saison 2024. Lin Jarvis sait que son pilote sera très courtisé et craint notamment une offre en provenance de Honda.

"Je n'aime pas le mot 'peur' mais je suis réaliste et l'un des risques vient de Honda, parce que Honda voudra un top pilote et que Fabio en est un", a confié le directeur général de Yamaha Motor Racing à GPOne. "Pour le conserver, nous avons besoin d'une moto performante, nous devons le démontrer par les faits et nous sommes déterminés à faire au mieux."

Ces progrès seront nécessaires pour convaincre Fabio Quartararo de rester... ou un autre grand nom de lui succéder. Si Jarvis se méfie particulièrement de Honda, c'est peut-être parce que l'équipe pourrait perdre Marc Márquez, lui aussi sous contrat jusqu'à fin 2024. La décision que le sextuple Champion du MotoGP prendra quant à son avenir pourrait avoir un effet domino sur toute la grille, même si Jarvis n'envisage pas vraiment de le voir sur une Yamaha.

"Tout peut arriver... Márquez chez nous ? Cela n'arrivera probablement pas. [rires] Le marché des pilotes sera intéressant l'an prochain : Márquez va-t-il continuer ou s'arrêter, va-t-il rester chez Honda ou rejoindre un autre constructeur ?"

Yamaha s'est en tout cas déjà tourné vers un autre Espagnol pour la saison 2024, Álex Rins, choisi pour succéder à un Franco Morbidelli qui n'a jamais brillé depuis son arrivée dans l'équipe officielle. Tony Arbolino, actuellement deuxième du Moto2, était également un candidat à cette place mais face aux difficultés actuelles de Yamaha, Jarvis a préféré se tourner vers l'expérience de Rins.

"Nous avions un plan B. Arbolino arrive à maturité et il aurait pu être un choix mais nous ne voulions pas un débutant, ce n'est pas le moment pour nous. Nous avons besoin d'un pilote qui apporte de l'expérience, mais nous ne savons pas qui sera le meilleur entre Morbidelli et Rins. Au final, un choix de pilote est toujours un pari, il n'y a aucune garantie, mais le moment était venu de faire un changement dans l'équipe est c'est également bon pour Franky qui aura une nouvelle motivation."

Yamaha n'est "pas si loin" des constructeurs européens

Jorge Martín et Fabio Quartararo

Yamaha ne cherche pas un électrochoc qu'avec son changement de pilote mais aussi sur le plan technique, ce qui sera nécessaire pour répondre aux attentes de Quartararo. Jarvis n'exclut rien, y compris renoncer au quatre cylindres en ligne que le constructeur est le seul à utiliser actuellement, même s'il n'en fait pas forcément une priorité. Il estime que le retard de la M1 n'est pas si conséquent et que la hiérarchie pourrait rapidement s'inverser, même si la tendance est actuellement défavorable aux marques japonaise.

"Évidemment nous avons perdu notre compétitivité cette année, mais il y a deux ans nous avons remporté le titre mondial avec Fabio et nous menions le championnat en début de saison et jusqu'à mi-2022. Même Honda est dans une situation similaire, le fait est que les constructeurs européens ont doublé les japonais, cela peut arriver dans les sports mécaniques, et aussi en F1."

"Est-ce que ce sera encore le cas en 2024 ? On ne peut pas le savoir. Nous ne sommes pas si loin, il nous manque juste ce qu'il faut pour être en Q2 et avec huit Ducati, ainsi que les Aprilia et les KTM, il suffit d'être distancé d'un rien pour que ce soit un problème."

"Ce que je sais, c'est que nous devons changer notre mode de de développement", a ajouté l'Anglais. "Yamaha n'est pas bloqué sur une philosophie, un quatre cylindres en ligne, un V4... Peut-être que nous aurons un V4 à l'avenir, pour le moment nous avons le quatre cylindres en lignes qui nous convient, il y a encore du potentiel dans notre package."