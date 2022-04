Début de saison régulier pour Mir, "comme en 2020" ?

Charger le lecteur audio

Quatrième au championnat sans encore être monté sur le podium, Joan Mir se montre discret mais régulier en ce début de saison. Face à une rude concurrence, avec dix pilotes différents dans le top 3 en quatre courses et des résultats en dents de scie pour les principaux favoris, il a su jouer placé. Ce positionnement n'est pas sans rappeler sa saison 2020, qui l'avait vu être sacré Champion du monde avec une seule victoire au compteur.

En effet, malgré un début un peu manqué au Qatar et un week-end très compliqué en Indonésie, le pilote Suzuki a toujours limité les dégâts en course et est parvenu à systématiquement terminer parmi les six premiers. "Nous avons commencé à faire des courses comme en 2020, qui se déroulent de mieux en mieux", souligne-t-il.

"Nous essayons de tirer 100% du potentiel de notre moto donc il faut continuer comme ça. Je pense que cette année nous sommes concentrés et nous sommes en mesure d'avoir ce déclic avec cette moto. Je suis certain que nous nous battrons à nouveau pour de bonnes places en fin de saison."

Impossible de se passer de victoire

Néanmoins et contrairement à 2020, qui n'avait compté que 14 manches là où cette saison s'appuie sur un calendrier record de 21 Grands Prix, Mir sait qu'il va lui falloir remporter plus de courses s'il souhaite prétendre au titre, et pour cela, progresser en qualifications sera primordial afin de moins perdre de temps en début de course. Se considérant en progression face à l'armada Ducati, il reconnaît que leur puissance est difficile à contrer, comme l'illustre leur quintuplé lors des qualifications à Austin, mais qu’il n'est cependant "pas loin" à chaque fois.

"Quand j'ai eu l'opportunité de partir devant et d'attaquer, je l'ai fait. Je l'ai fait en Autriche [l’an dernier], à Valence. Le truc c'est qu'il faut avoir l'opportunité. Actuellement, avec autant de Ducati en piste, je crois que c'est difficile de mieux se qualifier, mais je suis convaincu que nous pourrons le faire sur certaines courses."

"La régularité va être très importante pour ce championnat, surtout quand on voit à quel point c'est serré, que beaucoup peuvent être sur le podium. Le plus important est de marquer des points, mais à part ça il faut gagner des courses pour remporter un championnat et, sur ce point, nous arrivons toujours un peu tard", admet-il.

Álex Rins et Joan Mir au GP des Amériques

Pour le moment, Mir est dominé par son coéquipier Álex Rins, qui a terminé juste devant lui à chaque course, excepté au Qatar, et qui a ainsi décroché deux podiums consécutifs. Le Majorquin voit son acolyte, qui est second du championnat avec dix points de mieux que lui, "en bonne forme" et actuellement "très fort", mais il ne s'en inquiète pas et préfère voir le positif.

"J'essaye toujours de faire mon championnat sans regarder mon coéquipier ni personne", explique-t-il. "C'est important d'avoir un coéquipier qui attaque et qui est fort car ça nous pousse tous les deux. Je suis convaincu qu'en arrivant sur des circuits qui sont plus favorables à mon style nous aurons un déclic. Nous pouvons être forts cette année, j'en suis convaincu."

Ce déclic pourrait avoir lieu lors du prochain Grand Prix, au Portugal, puisque la piste de Portimão avait bien réussi à l'Espagnol l'an dernier avec un podium décroché lors de chacune des courses qui y avaient été disputées. En attendant, son objectif d'entamer les Grands Prix européens à "une bonne place" au classement général grâce à de "bons points" est atteint, de quoi pleinement le satisfaire : "Nous sommes en train de passer les étapes pour faire un bon championnat cette année. Je suis ravi de la façon dont les choses se déroulent."