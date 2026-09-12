Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"
Joan Mir est très diminué au GP de Saint-Marin, avec des maux de tête et un manque d'énergie qui restent sans explication.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir a passé un samedi très difficile à Misano. Pendant que Luca Marini et Johann Zarco se battaient pour le top 10, l'Espagnol n'a pris que la 17e place des qualifications et la 20e du sprint, deux secondes à peine devant Fabio Quartararo, qui a pourtant chuté.
Mir est malade et ne peut pas piloter sa moto comme il le voudrait. "Je ne me sens pas bien", a confié le pilote Honda face aux journalistes, dont ceux de Motorsport.com. "J'ai très, très peu d'énergie. Je ne sais pas ce qu'il se passe."
"J'ai déjà vu un médecin pour comprendre parce que je n'ai pas de force. Je ne me sens pas à 100%, je ne me sens même pas à 50%. Plus que la moto, il faut remédier à ça, pour comprendre ce qu'il se passe. Je vais probablement comprendre la semaine prochaine et bénéficier d'un traitement."
Mir n'a pas été en mesure de décrire précisément de quoi il souffre. "Ce n'est pas comme un mal d'estomac", a-t-il précisé. "C'est juste un petit mal de tête. Je n'arrive pas à être précis, je suis fatigué... Je ne sais pas."
Joan Mir est affaibli à Misano.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Le pilote Honda ignore s'il est touché par un virus ou s'il paie la fatigue accumulée au cours des derniers mois avec un calendrier très intense : "Je pourrai peut-être répondre à cette question la semaine prochaine. Je ne sais pas pour le moment."
La course de dimanche s'annonce difficile pour Joan Mir, qui ignore quelle sera sa condition et ne préfère pas se projeter pour le moment : "Je ne pense pas que je me sentirai mieux demain. Ça allait plus ou moins bien vendredi mais ça empire."
"Je vais avancer jour après jour", a ajouté le champion du monde 2020. "Je vais voir en me réveillant demain."
Partager ou sauvegarder cet article
Mir percuté par Rins : "C'était un peu le chaos"
Pourquoi Honda a tant de mal en qualifs ? Marini a sa petite idée
Honda n'est pas au niveau qu'espérait Marini cette année
Quartararo sans illusions avec Honda : "Je ne m'attends pas à gagner d'emblée"
Moreira pense mériter le guidon officiel Honda : "Je fais bien mon travail"
Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"
Dernières actus
Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires