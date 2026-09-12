Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage

L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

WRC
WRC
Rallye du Chili
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

Norris : "Probablement le meilleur tour de ma carrière"

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Norris : "Probablement le meilleur tour de ma carrière"

Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Formule 1
Formule 1
GP d'Espagne
Pierre Gasly, de la pole au "carnage" en une semaine

Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"
Réactions
MotoGP GP de Saint-Marin

Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

Joan Mir est très diminué au GP de Saint-Marin, avec des maux de tête et un manque d'énergie qui restent sans explication.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Davide Tardozzi, directeur de l'équipe Lenovo Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Luca Marini, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Giacomo Agostini

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Détails de la moto Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Luigi Dall'lgna

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Départ de la course

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Suivre l'action

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Équipe Ducati

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
77

Joan Mir a passé un samedi très difficile à Misano. Pendant que Luca Marini et Johann Zarco se battaient pour le top 10, l'Espagnol n'a pris que la 17e place des qualifications et la 20e du sprint, deux secondes à peine devant Fabio Quartararo, qui a pourtant chuté.

Mir est malade et ne peut pas piloter sa moto comme il le voudrait. "Je ne me sens pas bien", a confié le pilote Honda face aux journalistes, dont ceux de Motorsport.com. "J'ai très, très peu d'énergie. Je ne sais pas ce qu'il se passe."

"J'ai déjà vu un médecin pour comprendre parce que je n'ai pas de force. Je ne me sens pas à 100%, je ne me sens même pas à 50%. Plus que la moto, il faut remédier à ça, pour comprendre ce qu'il se passe. Je vais probablement comprendre la semaine prochaine et bénéficier d'un traitement."

Mir n'a pas été en mesure de décrire précisément de quoi il souffre. "Ce n'est pas comme un mal d'estomac", a-t-il précisé. "C'est juste un petit mal de tête. Je n'arrive pas à être précis, je suis fatigué... Je ne sais pas."

Joan Mir est affaibli à Misano.

Joan Mir est affaibli à Misano.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le pilote Honda ignore s'il est touché par un virus ou s'il paie la fatigue accumulée au cours des derniers mois avec un calendrier très intense : "Je pourrai peut-être répondre à cette question la semaine prochaine. Je ne sais pas pour le moment."

La course de dimanche s'annonce difficile pour Joan Mir, qui ignore quelle sera sa condition et ne préfère pas se projeter pour le moment : "Je ne pense pas que je me sentirai mieux demain. Ça allait plus ou moins bien vendredi mais ça empire."

"Je vais avancer jour après jour", a ajouté le champion du monde 2020. "Je vais voir en me réveillant demain."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Bezzecchi impuissant face à Márquez : "J'ai tout bien fait"

Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Márquez refait le coup : "Même pneu qu'en Aragón, même stratégie qu'en Aragón"

Loris Capirossi intègre les Légendes du MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Saint-Marin
Loris Capirossi intègre les Légendes du MotoGP
Plus de
Joan Mir

Mir percuté par Rins : "C'était un peu le chaos"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Mir percuté par Rins : "C'était un peu le chaos"

Pourquoi Honda a tant de mal en qualifs ? Marini a sa petite idée

MotoGP
MotoGP
Pourquoi Honda a tant de mal en qualifs ? Marini a sa petite idée

Honda n'est pas au niveau qu'espérait Marini cette année

MotoGP
MotoGP
Honda n'est pas au niveau qu'espérait Marini cette année
Plus de
Honda HRC

Quartararo sans illusions avec Honda : "Je ne m'attends pas à gagner d'emblée"

MotoGP
MotoGP
Quartararo sans illusions avec Honda : "Je ne m'attends pas à gagner d'emblée"

Moreira pense mériter le guidon officiel Honda : "Je fais bien mon travail"

MotoGP
MotoGP
Moreira pense mériter le guidon officiel Honda : "Je fais bien mon travail"

Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"

MotoGP
MotoGP
Marini "triste" d'être écarté par Honda : "Je sais ce que j'ai fait pour eux"

Dernières actus

Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Espagne
Comment Norris a failli gâcher son "chef d'œuvre" dans le dernier virage

L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

WRC
WRC WRC
Rallye du Chili
Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Saint-Marin
Joan Mir affaibli physiquement à Misano : "Je ne sais pas ce qu'il se passe"